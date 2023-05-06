Yasadışı bahis baronuna 21 yıl hapis

Yasadışı bahis baronu Veysel Şahin ve futbol yorumcusu Tolga Alparslan’ın da aralarında bulunduğu sanıkların, internet üzerinden spor müsabakalarına ilişkin bahis ve şans oyunları oynatarak, hesaplarda toplanan parayı ATM’lerden çekip, belirli noktalarda daha üst düzey konumda bulunan bir kısım şüphelilere verdikleri, suç mahsulü niteliğindeki paraları yasadışı yollarla yurt dışına çıkardıkları veya kara paranın aklanması suçunu işleyerek lüks konut, araba ve benzerlerini satın alarak ve parayı dönüştürdükleri iddiasıyla yargılandığı davanın 61. duruşmasında karar çıktı.

İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına bazı tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, bir kısım tutuksuz sanıklar ile avukatları da hazır bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Scott William Masterton ile Mehmet Ali Hürer hakkındaki yakalama emirlerinin infazının beklenmesine karar verdi.

ŞAHİN’E 21 YIL HAPİS VE 1 MİLYON 666 BİN TL PARA CEZASI

Sanık Hakan Canbay, “7258 Sayılı Yasaya Muhalefet”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” ve “Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma” suçlarından toplamda 19 yıl 2 ay hapis ve 1.666.600 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Sanık Veysel Şahin hakkında “7258 Sayılı Yasaya Muhalefet”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından toplamda 21 yıl 8 ay hapis ve 1.666.600 TL adli para cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

4 SANIK HAKKINDAKİ DAVA DÜŞTÜ

4 sanık hakkında, “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama”, “7258 Sayılı Yasaya Muhalefet”, “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama”, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma” suçlarını işledikleri iddiası ile dava açıldığı belirtilerek, vefat etmeleri nedeniyle davanın düşürülmesine karar verildi.

BERAAT KARARI VERİLDİ

31 sanığın “Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme”, “ Gizliliğin İhlali” ve “Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma”,“Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama”, “7258 Sayılı Yasaya Muhalefet”, “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama”, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma” gibi çeşitli suçlardan beraatlerine hükmedildi.

Öte yandan 129 sanık hakkında ise “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma” ve bir sanık yönünden ayrıca “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçundan dava açıldığı belirtilerek, sanıkların üzerlerine atılı suçu işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

CEZALARI ERTELENDİ

105 sanık “7258 Sayılı Yasaya Muhalefet” suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 5 bin TL adli para cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

33 sanığın ise “7258 Sayılı Yasaya Muhalefet” suçundan ayrı ayrı 1 yıl 8 ay hapis ve 5 bin TL adli para cezasına çarptırılmasına ve cezanın ertelenmesine karar verildi. Öte yandan kararda, 6 sanık yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, 5 yıllık denetim süresi içinde sanığın suç işlediğinin anlaşıldığı bu nedenle, karar kesinleştiğinde karardan bir örneğin gereğinin takdir ve ifası için ilgili mahkemeye gönderilmesine karar verildi.

12 sanığı ise “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme” suçundan ayrı ayrı 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Aralarında Tolga Alparslan’ın da olduğu 63 sanık hakkında, “7258 Sayılı Yasaya Muhalefet” suçundan ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapis, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma” suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

6 sanığın “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçundan beraatine, 11 sanığın ise 6 yıl 8 ay hapis ve 100 bin TL adli para cezasına çarptırılmasına hükmedildi. Kararda, 9 sanık yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, 5 yıllık denetim süresi içinde sanıkların suç işlediğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Mahkeme, “Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma” suçundan 1 sanık hakkında 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezasına karar verdi.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Öte yandan Silivri Cezaevi’nde hükümlü olarak tutuklu bulunan yasadışı bahis baronu Veysel Şahin’in geçtiğimiz aylarda infaz süresinin tamamlandığı gerekçesiyle tahliye edildiği öğrenilmişti.