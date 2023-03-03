Yasadışı bahis operasyonunda milyonlarca liralık işlem tespit edildi

Operasyon, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun” kapsamında çalışma yapan ekipler bazı şüphelileri belirledi.

Yaklaşık 8 ay önce teknik ve fiziki takip çalışması başlatıldı. Çalışmalarda şüphelilerin, sanal ortamda yasadışı bahis oynanmasını sağladıkları ve para transferine aracılık ettikleri tespit edildi. Araştırmaların ardından operasyon kararı alındı. İstanbul ve İzmir’de düzenlenen baskınlarda 35 şüpheli yakalandı.

PARA VE KART ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 bin 100 dolar ile 68 cep telefonu, 249 sim kart, 19 dizüstü bilgisayar, 6 tablet ve 23 dijital bellek kartına el konuldu. Aramalarda ayrıca 2 bin 815 banka kartına da el konuldu.

‘SET HALİNDE BANKA KARTI’

Polisin ele geçirdiği kartların şüphelilerin yakınları ve arkadaşlarına ait olduğu tespit edildi. Kişilerin adına 7 ila 12 kart çıkarıldığı ve karşılığında aylık 7 bin lira komisyon ödendiği belirtildi. “Set Halinde Banka Kartı” (Birden çok bankaya ait hesaplar ve bu hesaplara tanımlı sim kart) olarak adlandırılan kartların sanal kumar paralarının transferi için kullanıldığı öğrenildi. Transfer izlerinin belli olmaması için her kartın bir “Dijital ödeme sistemi”ne tanımlandığı belirlendi. Bu işlem için şebekenin tablete bağlanan bir aparat oluşturması da dikkat çekti.

150 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ

Siber Polisi ele geçirilen kartlar ve şüphelilere ait kripto cüzdanlardaki para hareketlerini de inceledi. Yapılan incelemelerde kart ve kripto cüzdanlarda 150 milyon lira para hareketi olduğu öğrenildi. Şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.