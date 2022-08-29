Yasadışı bahisten gelen 1.9 milyarın TL’nin izini kriptoyla silmişler

İstanbul merkezli 13 ilçede yasadışı bahis oynatarak milyonlarca lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 29 şüpheli hakkında soruşturma tamamlandı. MASAK raporuna göre liderliğini Gökhan Reis’in yaptığı çete 110 milyon dolar (1.9 milyar TL) haksız kazanç elde etti.

Özgür CEBE

İstanbul’da yasadışı bahis oynatarak milyonlarca lira haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 29 sanıklı suç örgütüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, sanıkların yasadışı faaliyetleri tek tek anlatıldı, polisin telefon dinleme gibi teknik ve fiziki takip tutanakları da dosyada delil olarak yer aldı.

HOLDİNG GİBİ ÇALIŞMIŞLAR

İddianamede “Hızır” kod adlı Gökhan Reis liderliğindeki suç örgütünün kendi aralarında iş bölümü yaptıkları, maaş aldıkları, mesai yaptıkları, yıllık ve haftalık izin kullandıkları, bankalarla iletişim ve havale işlemlerini yürüttükleri, para akışı trafiğini kontrol ettikleri, SGK kayıtlarına göre kurulan paravan şirket bünyesinde sigortalı işçi statüsünde adeta bir holding gibi faaliyet yürüttükleri bildirildi.

Sanıkların yurt dışındaki bahis siteleri üzerinden yasadışı bahis oynattıkları, ev ve işyerlerine düzenlenen baskınlarda çok sayıda Papara ve banka hesap kartlarının ele geçirildiği belirtildi. Tümünün polis takibinden kurtulmak için kod isim kullandığı, İstanbul’da 32 ayrı adrese eş zamanlı baskınlarda suçüstü yakalandıkları vurgulandı.

PARALAR KRİPTO PARAYA AKTARILDI

Sanıkların kazandıkları paraları banka, elektronik para şirketleri ve kripto para borsalarına aktardıkları bildirildi. Sanıkların tüm bu faaliyetleri örgüt evleri ve açtıkları bürolarda yürüttükleri, her büroda yönetici olduğu, yönetici altında ücretli, vardiyalı çalışan SGK’lı personel olduğu belirtildi. Haksız kazancın örgütün en alt kademesinden, üst yönetime sevkinde tüm sanıkların düzenli hiyerarşi içinde iş bölümü yaptıkları anlatıldı.

TEKNİK TAKİP İHTİMALİNE KARŞI TELEGRAM

Örgüt lideri Gökhan Reis’in deşifre olmamak için gizliliğe azami derecede önem verdiği, örgütün alt kademesiyle hiçbir şekilde irtibat kurmadığı, kendisine bağlı alt kademedeki birkaç kişi ile temas halinde olduğu, teknik takip ihtimaline karşı Telegram, Skype, Whatsapp hatlarını kullandığı, görüşmelerini mümkün olduğunca yüz yüze yaptığına dikkat çekildi. Gökhan Reis’in topladığı haksız kazancı, bir kripto para borsasına transfer ettiği, oradan sanal dolara çevirdiği, buradan da yurtdışında bulunan kripto para borsalarına çıkararak paraların izini kaybettirdiği belirtildi.

HIZLICA DOLAR VE EURO’YA ÇEVİRİYOR

“Paşa” kod adlı Osman Y.’nin örgütün yöneticisi olduğu, tüm finansal ve idari işlemlerin takibini yaptığı, Skype gruplarında finansal işlemlerin ne şekilde yürütüleceği, alt kademedeki üyelerin maaşları, izinleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan üçüncü şahıslar adına açılan set hesaplara ne kadar komisyon verileceği gibi faaliyetleri sevk ve idare ettiği belirtildi.

“Cihangir” kod adlı Sadullah S.’nin örgütün muhasebe işlerine baktığı, bahisten sağlanan paraların döviz bürolarında dolar/Euro(ya çevrilerek paraların hızlı şekilde akışının ve değişiminin sağlanması işlemlerini yürüttüğü, finansal işlerini bizzat muhasebecilik işiyle uğraşması nedeniyle büyük bir ustalık ve gizlilikle yürüttüğü vurgulandı.

Felat M.’nin haksız kazancı alt kadrolardan teslim alarak üst yönetime sevk ettiği, “Raul” kod adlı Gökcan K.’nin haksız kazancı kendisine ait banka hesapları üzerinden aktarımını sağladığı vurgulandı. Türkiye’deki bankalarda açtığı hesaplarına bakıldığında sadece 2021 yılında 2606 işlemde 30 milyon 352 bin 142 lira para transferi yaptığı belirlendi.

ÖRGÜTÜN LEGAL YÜZÜ ‘REİS’İN SAĞ KOLU

Sanık Şebnem U.’nun örgütün legal yüzü olduğu, yasadışı işlerden uzak tutularak adına şirket açıldığı, Gökhan Reis’e yakınlığı nedeniyle örgütün güvenilir kasası olduğu, alt kadroyla yönetimsel ve finansal bağ kurmadığı bildirildi. Adına, birçok ünlünün sahne aldığı Beylikdüzü’ndeki D… C…. isimli restoran ve eğlence mekânı açıldığı, M…. C…. adıyla şirket kurulduğu ve bu şirkete ait 17 aracın tescillendiği, şirketin sürekli sermaye artırımına gittiği ve şirketin Şebnem U. adına tescil ettirildiği, hesap hareketleri incelendiğinde ise 2021’de 604 işlemde 5 milyonun üzerinde para transferi yaptığı tespit edildi.

110 MİLYON DOLAR HAKSIZ KAZANÇ

Üst yönetimin altındaki 19 sanığın yasadışı bahis faaliyetlerini yönetmek için kendi adlarına set hesaplar (banka ve Kripto para hesabı) açtıkları, sanık Abdulcelil D.’nin İstanbul Zeytinburnu’ndaki bir adreste polislerin arama yaptığı sırada suç delillerinin ele geçmesini engellemek için pencereden attığı vurgulandı.

29 sanığın hesap hareketliliği incelendiğinde, paranın izini kaybettirmek, takibini zorlaştırmak için nakit paraları kripto para firmalarına aktardıkları, tespit edildi. Banka hesap hareketleri ve sanıkların çevrimiçi para hareketliliğinin operasyon tarihine kadar 110 milyon dolar (1.9 milyar dolar) olduğu bilgisi dosyaya gönderilen MASAK raporunda yer aldı.

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