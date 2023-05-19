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19 Mayıs 2023
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Yasadışı silah imalathanesine baskın

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

İzmir Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı silah imalatı ve ticareti yaptığını belirlediği S.G., O.E., O.K. ve M.A.’yı takibe aldı. Hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri, dün operasyon yaptı.

Şüphelilerin evlerine baskın yapan ekipler, ayrıca araçlarında da yapılan aramada 120 adet çevirmeye hazır kurusıkı tabanca, 188 adet şarjör, 3 adet tabanca, 359 adet fişek, 99 adet silah parçası, 1 adet hidrolik pres makinesi, 1 adet dramel makinesi, 6 adet matkap ve çok sayıda silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Ayrıca, şüphelilerin kurusıkı tabancaları çevirdikleri ve silah imalatı için kullandıkları atölyeler de tespit edildi. Adreslerde ele geçirilen tüm malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan S.G., O.E., O.K. ve M.A.’nın işlemleri sürüyor. (DHA)

Alaturka Online
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