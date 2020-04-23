Yasağa rağmen sokağa çıkan adam: Uyuyakaldım

Yazan:
Alaturka Online
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Corona virüsü salgını nedeniyle 31 ilde dün gece 00.00’da dört günlük sokağa çıkma yasağı başladı.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde E-5 Karayolu’nda uygulama yapan A Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği ekipleri yoldan geçen araçları durdurarak evrak sorgulaması yaptı.

Yapılan sorgulamalarda ilaç taşıdığını belirten ve daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan kişiye bir kez daha cezai işlem uygulandı. Ekipler, motosiklet ehliyet kartı olmayan bir kuryeye de işlem yaptı. (FOTO: İHA)

Yasağa rağmen geçerli bahanesi olmadan dışarı çıkan Türkmenistan uyruklu Shanur Amanturdyyev, “Akşam Zeytinburnu’da kaldım uyuyakaldım orada. Saat 14.00’e kadar sanıyordum ben. Marketler falan açık diye biliyordum” dedi. Polis, Shanur Amanturdyyev’e 3 bin 150 TL cezai işlem uyguladı. (İHA)

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