Yasağın ardından broşür, ekmek ve SÖZCÜ dağıttılar

İçişleri Bakanlığı’nın corona virüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan bireylere sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Karşıyaka Gençlik Örgütü, ihtiyacı olan vatandaşlara erzak ulaştırdı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Doktor Cemil Tugay’ın başlattığı çalışmaya katılarak saha gönüllüleri olan gençler, salgın hakkında bilgilendirme broşürü ile birlikte, ekmek ve Sözcü Gazetesi’ni vatandaşlara ulaştırdı.

Dağıtım esnasında gençler hijyen önlemlerini de almayı ihmal etmedi.

“DAYANIŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR”

Konu ile ilgili açıklamada bulunan CHP Karşıyaka Gençlik Kolu Başkanı Burak inanır, şunları söyledi;

*Belediye Başkanımızın doktor olması bizim için çok büyük bir avantaj. Başkanımız gerekli tedbirleri bu salgının daha en başında aldı.

*Arkadaşlarımızı bilgilendirerek bu çalışmayı hazırladı. Partimiz ve belediye başkanımız Cumhuriyet Halk Partililiği’nin verdiği bilinçle halkımızın yanında.

*Cumhuriyet Halk Partisi halkın partisidir. Zor zamanları el birliği ile atlatmak için uğraşıyoruz. Dayanışmaya ihtiyacımız var.



İLGİLİ HABER KKTC’de kısmi sokağa çıkma yasağı kararı alındı!