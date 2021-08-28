Yasak bölgede Afgan göçmenleri çekmek isteyen İngiliz gazeteciler tutuklandı

Türkiye-Yunanistan sınırında Afgan göçmen geçişlerini görüntülemek için yasak bölgeye giren iki İngiliz gazeteci Yunanistan’da tutuklandı. Malzemelerine el konulan gazeteciler, 1 Eylül’de duruşmaya çıkacak.

Yaşar ANTER

Batı Trakya’da Dedeağaç’taki Meriç Nehri sınır hattında Afgan göçmenlerin geçişlerini görüntülemek için yasak bölgeye giren İngiliz Sunday Times gazetesinin bir muhabiri ve kameramanı Yunanistan askerleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı.

MAKİNE VE FİLMLERİNE EL KONULDU

Meriç bölgesindeki Dikaia köyü yakınlarında yakalanan iki İngiliz gazetecinin makine ve filmlerine el konulduktan sonra, gazeteciler Orestiada (Kumçiftliği) Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Tutuklanarak cezaevine gönderilen İngiliz gazetecilerin 1 Eylül Çarşamba günü Dedeağaç Mahkemesi’nde duruşmaya çıkacakları belirtildi.

İZİNLERİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİLER

Yapılan ilk sorgulamada gazeteciler bölgeye gitmek, Afganların ve diğer yasa dışı göçmenlerin geçişini haber yapmak için yetkili makamlardan izin istediklerini iddia etti. Atina’daki İngiliz Büyükelçiliği de tutuklanan İngiliz gazeteciler için girişimlerde bulunmaya başladı, avukat tutarak gazetecilere destek verdi.

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