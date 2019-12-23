Yasak Elma 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma 62. son bölüm izle

Yasak Elma 62. son bölümüyle FOX TV’de ekrana geldi. Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Barış Kılıç’ın yer aldığı Yasak Elma’nın son bölümünde; Yıldız’ın Halit’in hayatını kurtarmak için Nadir’e fotoğrafı vermesinin ardından yalıda kıyamet kopar. Yasak Elma 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Yasak Elma 62. son bölüm izleme linki…

Yasak Elma dizisinin son bölümünde; Halit için bunu yapanı bulmak hiç zor değildir, tek şüpheli Ender’dir. Ender bir kumpasa kurban gittiğini anladığında, oklarını Yıldız’a çevirir. Ender ve Yıldız birbirine düşmüşken, Şahika gizliden hedefine doğru yürüyordur.

YASAK ELMA 63. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

YASAK ELMA 62. SON BÖLÜM İZLE

Yıldız ve Ender, birlik olup Şahika’yı göndermeye çalışırken Şahika da boş durmaz. Halit, Nadir’in hamleleri karşısında sessiz kalmamaya kararlıdır. Sonunda Nadir’le ilgili eline büyük bir koz geçer ancak Nadir, Halit’in ummadığı birinden yardım alacaktır.