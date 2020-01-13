Yasak Elma 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 64. son bölüm izle

Yasak Elma 64. son bölümüyle FOX TV’de yayınlandı. Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Barış Kılıç’ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Zerrin’in gelmesi Yiğit ve Lila aşkını başka bir yöne taşır. Yasak Elma 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 64. son bölüm izleme linki…

Yasak Elma dizisinin 64. son bölümünde; Yıldız ve Ender Leyla’nın yapacaklarından korkup önlem almaya çalışsalar da; Leyla, arkasında Şahika’nın gücüyle hareket ederek onları ummadıkları yerden vurmaya çalışacaktır.

YASAK ELMA 65. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

YASAK ELMA FRAGMAN

YASAK ELMA 64. SON BÖLÜM İZLE

Sarp’ın Saray Apartmanı’na taşındığını öğrenen Arif büyük bir şok içindedir. Arada Bahar ve çocuklar olsa da, Sarp’ı bir şekilde evden çıkarmak için elinden geleni yapmaya da kararlıdır. Bahar ise hiçbir şeyden haberi olmadığı için kendini Arif’e karşı suçlu hisseder ve huzursuz olur. Çünkü Sarp ve Arif’in aynı apartmanda olmasının en çok ona zarar vereceğinin bilincindedir.

Arif’in, Bahar’ın Sarp’a karşı duygularının kalmadığını düşünmesi ve bunu Sarp’a açıkça söylemesi Sarp’ı oldukça kızdırmıştır. Sarp ve Arif arasındaki tartışma bu olayla daha da büyüyecektir.

Doruk’un sünnet düğünü hazırlıkları sırasında yaşanan kötü bir sürpriz ise işleri iyice karıştıracaktır.