Yasak Elma 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma 65. son bölüm izle

Yasak Elma 65. son bölümüyle FOX TV’de yayınlandı. Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Barış Kılıç’ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Yıldız, Leyla’yı kovdurmanın yolunu bulduğunu sanırken, Leyla’nın beklenmedik hamlesiyle neye uğradığını şaşırır. Yasak Elma 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Yasak Elma 65. son bölüm izleme linki…
Yasak Elma dizisinin son bölümünde; Yıldız kendince yeni yöntemler bulmanın peşine düşer. Şahika bir taraftan Leyla’yı hedefine hazırlarken, diğer taraftan Yiğit’le yeniden yakınlaşma yolları arar.
YASAK ELMA 66. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
“Leyla’yla birlikte olduğunu biliyorum!” #YasakElma‘nın yeni bölüm fragmanı yayında. @yasakelmafox https://t.co/heyPNUXEnM
— FOX (@FOXTurkiye) January 20, 2020
Zerrin’in gelmesi Yiğit ve Lila aşkını başka bir yöne taşıyacaktır. Yıldız ve Ender Leyla’nın yapacaklarından korkup önlem almaya çalışsalar da; Leyla, arkasında Şahika’nın gücüyle hareket ederek onları ummadıkları yerden vurmaya çalışacaktır.
Yıldız, Leyla ve Halit birlikteliğinden iyice şüphelenmiştir, ne yapacağını düşünürken yardım isteyeceği tek kişi Ender’dir. Ender ve Yıldız kusursuz bir plan yaparak Leyla’yı gönderme derdine düşerler. Leyla başına gelenlerden sonra kendine yeni bir yandaş bulacak ve herkes için yeni bir dönem başlayacaktır.
Son güncelleme: 00:22 – 21.01.2020