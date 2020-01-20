Yasak Elma 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma 65. son bölüm izle

Yasak Elma dizisinin son bölümünde; Yıldız kendince yeni yöntemler bulmanın peşine düşer. Şahika bir taraftan Leyla’yı hedefine hazırlarken, diğer taraftan Yiğit’le yeniden yakınlaşma yolları arar.

YASAK ELMA 66. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

YASAK ELMA 65. SON BÖLÜM İZLE

Zerrin’in gelmesi Yiğit ve Lila aşkını başka bir yöne taşıyacaktır. Yıldız ve Ender Leyla’nın yapacaklarından korkup önlem almaya çalışsalar da; Leyla, arkasında Şahika’nın gücüyle hareket ederek onları ummadıkları yerden vurmaya çalışacaktır.

Yıldız, Leyla ve Halit birlikteliğinden iyice şüphelenmiştir, ne yapacağını düşünürken yardım isteyeceği tek kişi Ender’dir. Ender ve Yıldız kusursuz bir plan yaparak Leyla’yı gönderme derdine düşerler. Leyla başına gelenlerden sonra kendine yeni bir yandaş bulacak ve herkes için yeni bir dönem başlayacaktır.