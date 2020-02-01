Yasak Elma’da sürpriz ayrılık! Tuvana Türkay, diziden ayrılıyor

FOX TV ekranlarında her Pazartesi izleyicilerle buluşan Yasak Elma dizisinde Leyla karakterini canlandıran Tuvana Türkay, 70. bölümde diziye veda edecek.
Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Barış Kılıç’ın yer aldığı Yasak Elma’da ayrılık yaşanacak. Sezon başında dizinin oyuncu kadrosunda dahil olan Tuvana Türkay projeden ayrılıyor.
TUVANA TÜRKAY VEDA EDECEK
Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda oturduğu, usta yapımcı Fatih Aksoy imzalı Yasak Elma’da bu sezon Leyla karakteriyle dahil olan Tuvana Türkay, 70. bölümde ekibe veda edecek.