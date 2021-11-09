Yasaklar bitti, Covid-19 ölüm sayıları tavan yaptı

Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen Rusya’dan acı haberler gelmeye devam ediyor.

Sozcu.com.tr

Corona virüsü vakaları ve ölüm sayılarının son aylarda inmek bilmediği Rusya’da salgını kontrol altına almak için başlatılan corona virüsü yasaklarının ardından güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı.

Yetkililer, sokağa çıkma ve evden çalışma kısıtlamalarının kaldırılmasından bir gün sonra güncel verileri açıkladı. Yapılan açıklamada ülkede Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 1211’e çıktı. Bu sayı salgının başladığı günden beri ülkede tespit edilen en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan ülkede son 24 saat içinde 39160 insanda corona virüsü tespit edildi. Cumartesi günü ülkde 41.335 insanda corona virüsü tespit edilmiş ve bunun bir rekor olduğu duyurulmuştu.

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