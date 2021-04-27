Yasaklar ne zaman, hangi gün başlıyor? Tam kapanma bugün geçerli mi?

Corona virüs salgını vaka sayılarındaki artış nedeniyle kabine toplantısında yeni kararlar alındı. “Tam kapanma” yaklaşık 3 hafta sürecek sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kabine toplantısında alınan tam kapanma kararından sonra İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine genelge gönderdi.

YASAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından tam kapanma kararını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00’e kadar tam kapanma kararı alındığını duyurdu. Bu açıklamadan sonra İçişleri Bakanlığı 17 günlük tam kapanmaya ilişkin genelgeyi 81 ilin valiliğine gönderdi. Genelgeye göre yasak süresince temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirleri dışındaki tüm iş yerleri kapalı olacak.

ZORUNLU HAL SAYILACAK DURUMLAR

Sokağa çıkma kısıtlamasında zorunlu hal sayılacak durumlar ise şu şekilde:

*Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi), Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan, Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, Ceza infaz kurumlarından salıverilen, Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.