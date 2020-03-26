Yaşamak Güzel Şey nerede çekildi? İşte Yaşamak Güzel Şey filmi oyuncuları ve konusu…

Yaşamak Güzel Şey filmi nerede çekildi ve oyuncuları merak ediliyor. 2017 yapımı Yaşamak Güzel Şey bu akşam televizyonda izleyicilerle buluşuyor. Duygusal komedi filmi olan Yaşamak Güzel Şey konusu ve oyuncuları haberimizde yer alıyor. Peki Yaşamak Güzel Şey nerede çekildi?

Mandıra filozofu olarak tanınan Müfit Can Saçıntı’nın imzasını taşıyan Yaşamak Güzel Şey, başına gelen talihsiz bir olay ile çevresindeki sisteme isyan eden bir kişiye dönüşen adamın hikayesini anlatıyor. Müfit Can Saçıntı’nın duygusal komedi türündeki, üçüncü filmi olan Yaşamak Güzel Şey konusu ve oyuncularının yanı sıra eşsiz güzellikleri nedeniyle nerede çekildiği de merak ediliyor. Peki Yaşamak Güzel Şey nerede çekildi? Yaşamak Güzel Şey filmi oyuncuları kimler ve konusu ne?

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini ve senaristliğini Saçıntı’nın üstlendiği film, yaşam koşullarına boyun eğen pısırık bir adam olan Müfit’in, başına gelen talihsiz bir olay ile başkaldıran bir anti kahramana dönüşmesini ve yaşamın güzelliklerini keşfetmesini konu alıyor.

Çekimleri kasım ayında tamamlanan Yaşamak Güzel Şey, sonbaharın eşsiz renklerini yansıtan görüntüleriyle sinemaseverlere tam bir görsel şölen yaşatıyor.

Yaşamak Güzel Şey’in çekimleri İstanbul’da Atatürk Arboretumu‘nda (Ağaç Müzesi) yapıldı.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY OYUNCULARI

Müfit Can Saçıntı’nın duygusal komedi türündeki, üçüncü filminde Saçıntı, başrolü Yasemin Conka ile paylaşıyor. İkiliye, Zihni Göktay, Ayşegül Atik, Günay Karacaoğlu, Reha Özcan, Renan Bilek, Onur Dilber, Merve Hazer, Bahar Süer, Fulden Akyürek, Nihan Tarhan, Nihan Taşyürek, Ali Çoban ve Fatih Koyunoğlu gibi güçlü oyunculardan oluşan dev bir kadro eşlik ediyor.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Mandıra Filozofu filmleriyle dikkat çeken Müfit Can Saçıntı’nın imzasını taşıyan Yaşamak Güzel Şey, yaşam koşullarına boyun eğen pısırık bir adam olan Müfit’in, başına gelen talihsiz bir olay ile başkaldıran bir anti kahramana dönüşmesini ve yaşamın güzelliklerini keşfetmesini konu alıyor. Çekimleri İstanbul’da Atatürk Arboretumu‘nda (Ağaç Müzesi) yapılan Yaşamak Güzel Şey, sonbaharın eşsiz renklerini yansıtan görüntüleriyle sinemaseverlere tam bir görsel şölen yaşatıyor.