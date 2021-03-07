YASED'den YASED Akademi ile Türkiye'nin insan kaynağına yatırım

İSTANBUL (AA) – Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), "Türkiye’nin geleceğine yatırım" vizyonuyla YASED Akademi eğitim programı projesini başlatıyor.

YASED'den yapılan açıklamaya göre, Dernek, Türkiye'nin en önemli değeri olan insan kaynağının rekabetçiliği ve küresel farkındalığına destek vermek amacıyla üniversite öğrencilerini profesyonel yaşamlarına hazırlayacak dijital bir eğitim programına hazırlanıyor.

YASED Akademi eğitim programı ile öğrencilerin iş hayatına atılmadan önce uluslararası şirketlerin yapıları, çalışma alanları, işe alım süreçleri ve çalışanlardan beklentileri ile ilgili bilgi sahibi olmaları ve üst düzey yöneticilerin mentorluklarından faydalanmaları amaçlanıyor.

Mezuniyet sonrası kariyerinde fark yaratmak isteyen üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirilen eğitim programı kapsamında, uluslararası şirketlerin üst yöneticilerinin de (CEO) yer alacağı eğitimler verilmesi planlanıyor.

Projenin ilk uygulaması, YASED üyesi Akenerji, BP, Duracell, Goodyear, IBM, Ravago, Shell ve Siemens'in katkıları ile gerçekleştirilecek.

Programa katılmak isteyen üniversite son sınıf öğrencilerinin 8-14 Mart'ta güncel CV'lerini ve programa katılma konusundaki motivasyonlarını anlatacakları, 2 dakikayı aşmayan videoları ile [email protected] adresine başvurmaları bekleniyor.

– "Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ötesine geçmeli, kabiliyetleri nasıl dönüştüreceğimize odaklanmalıyız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YASED Başkanı Ayşem Sargın, dünyanın geleceğini cinsiyetlerin değil, yetenek ve becerilerin belirleyeceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Çok uluslu şirketler, toplumsal cinsiyet eşitliğinde ulusal şirketlere oranla daha fazla mesafe katetmiş durumda. Türkiye'deki her 100 firmada ortalama 9 kadın yönetici bulunurken, YASED üyesi şirketlerde bu sayı 29. Teknolojinin meslekleri yeniden tanımladığı, robotlarla insanların yan yana çalışacağı bir döneme girerken, bizim toplumsal cinsiyet eşitliğinin ötesine geçerek mevcut iş gücü becerilerini nasıl dönüştüreceğimize, iş dünyasında insanı nasıl konumlandıracağımıza odaklanmamız gerek. İşte bu nedenle özellikle de kız öğrencilerimizin öncelikli olarak değerlendirmeye alınacağı YASED Akademi'yi bu çalışmaların önemli bir parçası olarak görüyoruz."

– "Öğrencilerle yapılan her projeyi çok önemsiyoruz"

Akenerji İnsan Kaynakları ve Ortak Hizmetler Direktörü Duygu Erzurumlu Cengiz de "Akenerji olarak Türkiye'nin geleceği olan gençlerimizin ve çocuklarımızın eğitimine her fırsatta destek verme ilkemiz ve kültürümüzün temel taşlarından olan 'gelişim' değerimiz kapsamında öğrencilerle yapılan her projeyi çok önemsiyoruz. Bu nedenle YASED'in organize ettiği bu çok değerli projede yer almayı arzu ettik. Projenin temel amacı olan üniversite öğrencilerinin iş hayatına hazırlanmasına çok önem veriyor ve sahip olduğumuz deneyimi, bilgi birikimini aktarabileceğimiz bu özel çalışmada yer almaktan keyif duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

BP Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Eda Gökay da gençlerin geleceğin en kıymetli teminatı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin kapasitelerini artırmalarına, 21. yüzyıl becerilerine hakimiyetlerine destek olmak için BP Türkiye olarak kapsamlı projemiz 'Gelişim, Seninle'yi 2019 yılında hayata geçirdik. YASED'in bu kıymetli projesi gibi çalışmalarda da yer alarak daha da geniş çerçevede destek vermekten dolayı ayrıca büyük mutluluk duyuyoruz. BP olarak enerji trendlerini, operasyonlarımızın olmazsa olmaz emniyet prensiplerini ve çeviklik gibi yeni iş modellerini gençlerle paylaşmaktan çok memnunuz."

Duracell Genel Müdürü Kerem Sinanoğlu ise üniversite öğrencilerini destekleyen bir projenin parçası olmaktan mutlu olduklarını aktararak, bu projede gençlerin, uluslararası şirketlerle aynı platformda bir araya gelip onları daha yakından tanıyacağını, önemli mesleki yetkinlikleri uzmanlarından dinleyeceğini bildirdi.

Sinanoğlu, Duracell olarak, her zaman gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

– "Öğrencilere rehberlik etmek için projede yer alıyoruz"

Goodyear Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu, 21 ülkede 46 fabrika ve 62 bine yakın çalışan ile faaliyet gösteren uluslararası bir şirketin Türkiye organizasyonu olarak, İstanbul Sanayi Odası sıralamasına göre Türkiye'deki en büyük ilk 100 şirket arasında yer aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımıza sunduğumuz bu çok uluslu, dinamik ve yenilikçi atmosferi henüz kariyerlerinin başında olan üniversite öğrencilerine de yansıtmak, onlara bu uzun yolculukta değerli bilgi ve ipuçları sunmak ve gelecek için atacakları adımlarda rehberlik edebilmek adına YASED'in önderlik ettiği bu projede yer alıyoruz. Aynı zamanda ‘çeşitlilik ve dahil edicilik’ anlayışımız kapsamında iş hayatında her kuşaktan çalışanın varlığının yaratmış olduğu değerin ve katkının farkındayız. Ülkemizdeki genç iş gücünü temsil eden üniversite öğrencilerimize bu program kapsamında destek verecek olmaktan dolayı da ayrıca memnuniyet duyuyoruz."

IBM Türkiye Genel Müdürü Volkan Sözmen de "Ülkemize verebileceğimiz en önemli katkılarımızdan birinin dijital dönüşümün ortaya çıkarmakta olduğu fırsatları değerlendirebilecek, teknik ve profesyonel becerilere sahip bir neslin yetiştirilmesi olduğuna inanıyoruz. Bu girişimi, IBM'in, YASED ve diğer paydaşları ile geleceğimizi şekillendirecek gençlerimize yenilikçi çözümler yaratmaları için sağladığı bir fırsat olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ravago İnsan Kaynakları Direktörü Eda Akad ise bu projeye katılım amaçlarının, gençlerin üniversite hayatlarında edindikleri teknik bilgileri iş hayatında daha verimli kullanabilmelerini sağlamak ve mesleki ilgi alanlarına uygun olarak finans, ithalat ve iletişim teknikleri gibi konular ile onları desteklemek olduğunu bildirdi.

– "Şirketler hakkında bilgi sahibi olmak kritik önem taşıyor"

Shell İnsan Kaynakları Direktörü Eda Güzeldemir Demiray, şunları kaydetti:

"Günümüz rekabet şartlarında, iş hayatına hazırlanan gençlerin her alanda donanımlı ve değişime açık olmalarının, teknolojiyi yakından takip etmelerinin yanı sıra ilgilendikleri sektör ve şirketler hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmaları da kritik önem taşımaktadır. Shell Türkiye İnsan Kaynakları olarak öğrencilik döneminde edinilen çalışma tecrübesinin değerine inanıyor ve öğrencilere staj veya yarı zamanlı çalışma imkanları sunmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda iş hayatına hazırlanan üniversiteli gençler için önemli bir fırsat olarak gördüğümüz YASED'in eğitim programını da destekliyor ve ailemize katılmak isteyen arkadaşlarımızı heyecanla bekliyoruz."

Siemens Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Aslı Kunur da geleceğin profesyonellerinin, iş yaşamına etkin bir biçimde hazırlanmaları için henüz lisans eğitimleri devam ederken iş hayatı hakkında fikir sahibi olmaları, kariyer gelişimlerine yön vermeleri ve tecrübe kazanmalarının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu perspektiften bakıldığında YASED'in projesi, gençler ve onları destekleme amacı taşıyan bizim gibi global şirketler açısından önemli bir fırsat yaratıyor. Siemens Türkiye olarak gençleri desteklediğimiz pek çok proje yürütüyor, bu projenin de destekçisi olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.