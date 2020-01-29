Yasemin Allen’in piton aşkı

Başarılı ve güzel oyuncu Yasemin Allen, geçtiğimiz yıl çoğu insan gibi kedi veya köpek değil, bir tane kraliyet pitonu edinmişti.

Yılan ile birlikte bir yıldır birlikte yaşayan Allen’in keyfi oldukça yerinde. Geçen sürede yılan da bir hayli büyüdü.

Allen, Lord Flashheart ismini verdiği kraliyet pitonu ile çektiği videoları da Instagram hesabından paylaşmayı sürdürüyor. Allen’in pitonu ile birlikte oldukça mutlu görünüyor.