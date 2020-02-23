Yasin Obuz kimdir? Survivor Yasin kaç yaşında?

MasterChef yarışması ile tanınan Yasin Obuz şimdi de Survivor’da yarışıyor. Peki karakteriyle ön plana çıkan isimler arasında yer alan Yasin Obuz kimdi? Yasin Obuz nereli ve kaç yaşında?

1998 yılında dünyaya gelen Yasin Obuz uzun yıllar spor ile ilgilendi. Yemek yapmaya da ilgisi bulunan Yasin Obuz’u Türkiye MasterChef programı ile tanıdı. İşte Yasin Obuz’un merak edilenleri…

SURVİVOR YASİN OBUZ KİMDİR?

Yasin Obuz, 21 Kasım 1988’de Diyarbakır’da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998’de çıktı.

Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimlastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı.

Ankara Hacettepe Üniversitesi’nde Spor Bilimleri Fakültesi’nde okudu. Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı.

Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı. Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi.

Gittigi ülkelerin mutfak kültürlerini eglence tarzlarını yaşayış biçimlerini gözlemledi.

Küçük bir işletmesi olan Yasin geçen sezon Masterchef yarışmasına katıldı ve oradan Survivor’a seçildi.