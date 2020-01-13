Yasin Öztekin’den 1.5 yıllık imza

Süper Lig’de ikinci yarı öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı ve dün de takımla antrenmana çıkan Yasin Öztekin ile başkan vekili Erdal Sarılar’ın ofisinde 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Almanya’nın Dortmund şehrinde 19 Mart 1987’de dünyaya gelen Yasin Öztekin futbola Borussia Dortmund altyapısında başladı. Sarı-siyahlı ekibinin alt yaş gruplarında forma giydikten sonra 2011 yılında Gençlerbirliği’ne transfer olarak Türkiye macerasına başladı. Ardından sırasıyla Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor ve Galatasaray’da kariyerine devam eden deneyimli futbolcu son olarak İzmir ekibi Göztepe’de forma giydi.

Kariyerinde 474 maça çıkan Yasin, 93 gol atıp 80 de asist yaptı. Yasin 6 kez de A Milli Takım formasını giydi. (DHA)