Yaşlı kadın böyle isyan etti: Ekmek 4 lira kim doyar bununla

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün saat 18.30’da Balıkesir’de düzenleyeceği ‘Milletin Sesi’ mitingi öncesinde, kent merkezinde vatandaşlara broşür dağıtan CHP’lilere bir kadın, hayat pahalılığını şikayet ederek, “Beni çek beni, ekmek 4 lira. Kim doyar bununla. Çocuklar mı doyacak, kim doyacak” diyerek isyan etti.

Halil ATAŞ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Milletin Sesi’ mitinglerinin üçüncüsünü Lozan Anlaşması’nın yıl dönümünde bugün saat 18.30’da Balıkesir‘de yapacak.

“EKMEK 4 LİRA KİM DOYAR BUNUNLA”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün Balıkesir’de düzenleyeceği ‘Milletin Sesi’ mitingi öncesinde, kent merkezinde broşür dağıtan CHP’lilere yaşlı bir kadın, hayat pahalılığını şikâyet etti.

CHP PM Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir’in sosyal medyadan paylaştığı videoda yaşlı bir kadın, elindeki ekmeği göstererek, “Beni çek beni, ekmek 4 lira. Kim doyar bununla. Çocuklar mı doyacak, kim doyacak” diyerek isyan etti.

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