Yaşlı kadın, Meral Akşener’e böyle seslendi: Biz perişanız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Yenimahalle’de vatandaşlara seslendi. Akşener’in konuşması sırasında yaşlı bir kadın, “Bir ekmek alıyorum. Yarısını ben yiyorum yarısını eşim yiyor. Benim geçimim yok. Ben kirada sürünüyorum. Biz perişanız. Ben emekli değilim. Bin lira engelli maaşı alıyorum.” diyerek isyan etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara programı kapsamında Yenimahalle’de vatandaşlara seslendi, esnafın dertlerini dinledi.

İki buçuk yıldır yaptığı ziyaretlerle esnafın derdini dinlediğini belirten Akşener, her türlü derdi, mutluluğu üzüntüsü olan, haksızlığa uğramış genç, yaşlı herkesle konuştuğunu anlattı.

“BİR EKMEK ALIYORUM YARISIN BEN YARISINI EŞİM YİYOR”

Akşener’in konuşması sırasında yaşlı bir kadın, “Bir ekmek alıyorum. Yarısını ben yiyorum yarısını eşim yiyor. Benim geçimim yok. Ben kirada sürünüyorum. Biz perişanız. Ben emekli değilim. Bin lira engelli maaşı alıyorum.” diyerek isyan etti.

“HEP BİRLİKTE 13 CUMHURBAŞKANINI SEÇECEĞİZ BU KARDEŞİNİZ DE ELBETTE BAŞBAKAN OLCAK”

Yaşlı kadından mikrofonu alarak konuşmasına devam eden Akşener, şu ifadeleri kullandı:

“Bu ablamıza bu hayatı reva görenler, ‘açım’ dediği zaman rol yaptığını zannediyorlar. Çünkü onlar beyaz çay içiyorlar. 10 maaş, 5 maaş, 6 maaş verilen, yan gelip yatan danışmanlar varken, böyle bir dünya da varken o dükkanın içindeki insanların, çalışanın, üretenin müşteri olarak gelenin derdini duymamak için, şu culuk, bu culuk üzerinden sizi bir birine düşürdüler. Sonuçta çırak siz çıktınız. El ele vererek bunlara seçmenin veli nimet olduğunu göstereceğiz. Sonra helal oylarınızla sandıkta 12. Cumhurbaşkanını sandıkta attaya göndereceğiz. 13. cumhurbaşkanını seçeceğiz. Bu kardeşiniz de elbette başbakan olacak.”

“30 YILDIR ESNAFIZ HİÇ BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİK”

Konuşmasının ardından esnafı ziyaret eden Akşener, bir kebapçı dükkanına girdi. İşlerin düşüklüğünden yakınan esnaf, “30 yıldır esnafız. Hiç böyle bir şey görmedik. Çok krizler atlattık, sıkıntılar atlattık. Ama şimdi aldığımız ürünü ertesi gün yerine koyamıyoruz.” dedi.

Bir dürümcü esnafı ise, müşterilerin 14 liraya dürüm aldığını onu da ikiye bölerek yediklerini söyledi.

“VATANDAŞ HAFTADA BİR TATLI ALIYORKEN, ŞU ANDA AYDA BİR TATLI ALIYOR”

Tatlıcı esnafı da artan maliyetlerden şu sözlerle dert yandı:

“Şekerin geçen yıl bu zamanlar 170-180 liraya aldığım şeker şu anda bin 200 lira. Geçen ay aldığımız Antep fıstığı 220 TL idi şu anda 400 TL. Maliyetler çok arttı. Satışlar düşük. Vatandaş haftada bir tatlı alıyorken, şu anda ayda bir tatlı alıyor. İnsan önce karnını doyuracak ki tatlı alsın. İnsanlar karnının doyuramıyor ki tatlı yesin.”

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