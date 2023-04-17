Yaşlı kadının Kılıçdaroğlu sevinci: Bugüne kadar yanıldık





Antalya Muratpaşa ilçe Belediye Başkanı CHP’li Başkan Ümit Uysal, hafta sonu partisinin milletvekili adaylarıyla birlikte Kepez Yenimahalle’de kurulan semt pazarını ziyaret etti. Hem pazar esnafı hem de vatandaşlarla sohbet eden Başkan Uysal, Türkiye’nin değişime, yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFINI GÖRÜNCE MUTLU OLDU

Uysal’ın gezisinde yaşlı bir kadın partililerin kendisine uzattığı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun broşürünü almakta önce tereddüt yaşadı. “Kılıçdaroğlu’ysa vereceğim” diyerek broşüre uzanan kadın, broşür üzerinde CHP liderinin fotoğrafını görünce “Yeter artık. Buna buna. Bugüne kadar yanıldık. Sakın yanılmayın” diyerek Kılıçdaroğlu’na oy istedi. Yaşlı kadının bu çıkışı alkışlarla karşılandı.

BAKANLIĞA ÖRNEK

Uysal, hafta sonu ayrıca, Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin Muratpaşa ilçe örgütleriyle de iftarda bir araya geldi. Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda düzenlenen iftarın ardından Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin çalışmalarını ve devam eden projelerini ittifak ortaklarıyla paylaştı.

Başkan Uysal, belediyenin Antalya’nın doğa harikası falezlerden kent sakinlerini denizle buluşturan 5 plajının olduğunu belirterek, “O plajlarda kamu işletmeciliği anlamında örnektir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na da örnektir. Bakanlık 2 senedir ücretsiz plajlar açmak zorunda hissetti kendisini. Ona da vesile olduğumuz için mutluyuz” dedi.