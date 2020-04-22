‘Yaşlılar ölmeye hazır’ sözleri nedeniyle tepki çeken Teksas Vali Yardımcısı: Yaşamaktan daha önemli şeyler var

ABD’nin Teksas eyaleti Vali Yardımcısı Dan Patrick, geçen ay yaptığı açıklamada ABD ekonomisinin normale dönmesi gerektiğini savunarak ‘yaşlıların kendilerini feda edebileceğini’ söylemişti.

ABD’li yaşlıların ‘çocukları ve torunları için yaşama şanslarını feda edebileceği’ yönündeki ifadeleri tepki çeken Patrick, geçen pazartesi günü Fox News’a yaptığı açıklamada söz konusu görüşlerini yineledi.

Patrick, ekonominin yeniden normale dönmesi için ABD’lilerin ‘biraz risk almaları gerektiğini’ savundu ve şunları söyledi:

“Sana o gece söylediğim şey, hayatta yaşamaktan daha önemli şeyler olduğuydu. Ülkeyi çocuklarım ve torunlarım için, hepimiz için korumak. Biraz risk alarak oyuna geri dönmemiz ve ülkeyi yeniden işler hale getirmemiz gerekiyor.”