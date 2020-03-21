Yaşlıları evde tutamıyoruz: ‘Biz şimdi nereye oturacağız?’

Sivas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, corona virüsü tedbirleri kapsamında, toplum sağlığı açısından özelikle yaşlı vatandaşların evlerinde kalmalarını sağlamak, virüsün taşınması ihtimalini azaltmak için şehir içerisindeki bankları söktü.

‘BİZ ŞİMDİ NEREYE OTURACAĞIZ?’

Bankların söküm işlemleri sırasında, risk grubunda olmalarına rağmen yaşlı vatandaşların hâlâ banklarda oturmaya devam etmesi dikkat çekti. Tüm uyarı ve ikazlara rağmen sokağa çıkan yaşlı vatandaşlar, ”Biz şimdi nerede oturacağız?” diyerek bankların sökülmesine tepki gösterdi.

Bankların kaldırılmasını doğru bulmadığını söyleyen Halil Yeniyapan, ”Buraları kaldırdılar nereye oturacağız?” diyerek tepki gösterdi.

Evde canı sıkıldığı için kent meydanına geldiğini belirten Muhlis Yılmaz ise, ”Açık havada insanlara mesafeli oturmaya çalışıyoruz. Açık havada insanlara zarar vermeden oturuyoruz. Bunun artık bilincine vardık mesafeli oturuyoruz” dedi. (İHA)