Yaşlıları oğlu gibi arayıp ‘Baba acil para lazım’ diye dolandırdı





Kadıköy Bostancı Mahallesi’nde bir kişi, Muzaffer K.’yi arayarak ‘Baba bana acil 45 bin lira para lazım. Arkadaşımı göndereceğim parayı o alacak’ dedi.

Arayan kişinin oğlu olduğunu düşünen Muzaffer K., şüphelinin istediği miktarı kapısına gelen kişiye verdi. Daha sonra oğlunu arayan Muzaffer K., kendisini arayan kişinin oğlu olmadığını anladı.

Muzaffer K. bunun üzerine polise giderek şikayetçi oldu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin parayı aldıktan sonra Marmaray ile uzaklaştığını tespit etti. Şüphelinin toplu taşıma kartından kimliğinin D.M. olduğu belirlendi.

19 YAŞLIYI DOLANDIRDI

D.M., ekiplerin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulamada, D.M.’nin bir telefon uygulaması üzerinden dolandıracağı kişileri belirlediği, oğlu olan yaşlı insanları seçtiği ve 2022-2023 yılları arasında aynı yöntemle ikameti Kadıköy olan 19 yaşlıyı toplam 2 milyon 100 bin lira alarak dolandırdığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA