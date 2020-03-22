Yasmin Erbil’in karantina paylaşımları

Corona virüsü tehditi başladığından bu yana kendisini ev karantinasına alan Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından renkli paylaşımlar yapıyor.

Bir dönem magazin programı sunuculuğu yapan Yasmin Erbil, Instagram hesabı üzerinden karantina sürecinin nasıl geçtiğine dair paylaşımlarda bulunuyor.

En doğal ev hallerini takipçilerinin beğenisine sunan Erbil, bir yandan canının ne kadar sıkıldığını gösterirken bir yandan da esprili tarafını ortaya koyduğu yorumlarda bulunuyor.

Son olarak pijamalı hallerini gözler önüne seren Yasmin Erbil, karantina sürecinde evde bulunduğu için makyaj yapmadığını ve bu sayede cildinin bebek cildi gibi olduğunu söyledi.



