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Yason katliamı!

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Alaturka Online
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AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi, 1. derece arkeolojik, 2. derece doğal SİT alanı olan Yason Burnu’na çevre düzenlemesi yapıyor. Koruma altındaki alana iş makineleriyle yol açıldı, kayalıkların çevresine de duvar örülmeye başlandı.

CHP’li Mustafa Adıgüzel bu duruma tepki göstererek şunları söyledi:

*İlk bilirkişi raporuna Büyükşehir Belediyesi itiraz etti. Bu itiraz reddedildi. Buradaki alan düzenlemesinin, geri dönüşümsüz zararlara yol açacağı belgelerle ifade edildi. Buna rağmen çalışmalar devam ediyor.

KEPÇE VURULDU
Yason Burnu’na inşaat makinaları ile girilerek doğa tahrip edildi.

*Belediye Başkanı ‘Biz bu proje ile örnek olacağız’ diyor. Bu şekilde gerçekten örnek olacaklar, ama iyi örnek değil, ancak kötü örnek olabilirler. Salda Gölü’nde, Gümüşhane Dipsiz Gölde ne olduysa Yason’da da aynısı oluyor. Geri dönüşümsüz çevreye zararları var.

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