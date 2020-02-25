Yatırımcı güvenli limanlara sığınıyor

Haftaya başta petrol fiyatları olmak üzere borsalarda değer kaybı ve güvenli liman olan altın fiyatlarında artışla başlayan piyasalarda rüzgar tam anlamıyla tersten esmeye başladı. Koronavirüsün Çin dışında görülerek Hong Kong, G.Kore, İtalya ve İran’da can kayıplarına neden olması, önceki haftalarda yayılma hızının düştüğü gerekçesiyle biraz iyimserleşen piyasalarda havayı döndürdü.

Uluslararası borsalarda endeksler ve petrol fiyatları sert düşerken, güvenli liman olarak görülen altın ve dolar hızla yükseldi. Doları tüm dünyada diğer para birimlerine karşı güçlendiren global etkinin yanı sıra içeriye dönük olarak da artan jeopolitik riskler, kredi derecelendirme şirketlerinden Türkiye’nin notuna ilişkin olumlu bir sinyal gelmemesi, reel faizlerin negatifte seyretmesi gibi nedenler TL’de baskı yaratırken, Borsa İstanbul’da da kayıpları artırdı.

9 AYLIK ZİRVE

İç piyasada kur cephesinde son günlerdeki yukarı yönlü hareket dün hızlanarak devam etti. Merkez Bankası’nın faiz indirimine devam etmesi, Suriye meselesi ve küresel risklerle beraber dolar dün 6.16 TL’ye çıkarak 9 ayın zirvesini gördü. Yeni haftaya 6.1325 liradan başlayan dolar, günü 6.1620 liradan tamamladı. Küresel belirsizliklerin artması ile en sert çıkışın gözlendiği ons altın 1.688 doları test etmesi Kapalıçarşı’da da fiyatları oynattı. Onstaki bu yükseliş Kapalıçarşı’da gram altının fiyatını da dün bir ara 334 TL ile tarihi rekor seviyeye taşıyarak günü 333.55 liradan kapattı.

ALTIN REKORDA

Dün kapanışta çeyrek altın 549.82 liradan, Cumhuriyet Altını 2243.03 liradan satıldı. GCM Foreks Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır, altının ons fiyatının genişlemeci para politika tutumlarına devam edecek büyük merkez bankaları teması ile birlikte yükseliş eğilimine devam edebileceğini belirtirken, koronavirüs sürecine yönelik olası iyileşmeler ve bu belirsizliğin ortadan kalkabileceği hususunun da tepki satışını beraberinde getirebileceğini söyledi.

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi dün 113 bin 462 puana kadar gerileyerek 8 Ocak sonrası en düşük seviyeyi gördü. Borsa İstanbul Türkiye’de hiç koronavirüs vakası görülmemesine rağmen şubat ayında en çok değer kaybeden gelişmekte olan borsalar arasında yer aldı. Kapanışa doğru biraz toparlanan BIST 100 Endeksi yüzde 1.75 düşüşle 114.789 puandan günü tamamladı. Türkiye’nin 5 yıllık CDS’lerindeki düşüş yerini yükselişe bıraktı ve dün 290’a kadar çıktı.

Havayolu hisseleri çakıldı

İtalya’da koronavirüs tespit edilen kişi sayısının artması ve hayatını kaybedenlerin sayısının ise 7’ye yükselmesi Avrupa borsalarında büyük bir satış dalgasına yol açtı. Euro Bölgesi’nin 3’üncü büyük ekonomisi olan İtalya’da yayılmaya başlayan virüs Milano Borsası’nda yüzde 5’ten fazla kayba neden oldu. Londra Borsası’nda düşüş yüzde 3’ü, Paris’te yüzde 3.5’i, Frankfurt’ta ise yüzde 3.7’yi buldu. Avrupa’da 600 büyük şirketin dahil olduğu Pan-Avrupa STOXX 600 endeksinde vayolu şirketleri adeta çakıldı. EasyJet yüzde 14’ün üzerinde, Ryanair hisseleri ise yüzde 12 düşerken, Air France hisselerinde yüzde 10 düşüş oldu. Türkiye’de ise THY hisseleri yüzde 4.55, Pegasus hisseleri yüzde 3.21 düştü.

İŞTE NEDENLERİ:

– Çin dışındaki koronavirüs vakalarındaki artış doları tüm dünyada güçlendiriyor.

– Virüsün İran’da da görülmüş olması Türkiye’ye sıçrama ihtimalini artırdı.

– Türkiye’nin Suriye ve Libya politikaları jeopolitik endişeleri artırıyor.

– Merkez Bankası’nın son faiz indirimi ile negatif bölgede olan reel faiz daha fazla düştü.

– Moody’s ve Fitch Türkiye’nin kredi notu için olumlu sinyal vermedi.