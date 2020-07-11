Yatırımcı rehberi (10)

Yazan:
Alaturka Online
-

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Trakya Cam 4,51 3,73 20,91
Zorlu Enerji 2,54 2,23 13,90
Türk Traktör 89,65 82,00 9,33
Alarko GMYO 17,03 15,75 8,13
Kartonsan 490,00 458,30 6,92
Anadolu Cam 5,23 4,90 6,73
Logo Yazılım 88,05 82,50 6,73
Şişe Cam 6,12 5,74 6,62
Soda Sanayii 6,88 6,46 6,50
Emlak Konut GMYO 2,16 2,04 5,88
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Albaraka Türk 1,64 1,83 -10,38
İş Fin.Kir. 3,82 4,24 -9,91
Net Holding 2,37 2,62 -9,54
Good-Year 5,35 5,91 -9,48
Mavi Giyim 44,74 49,34 -9,32
Alkim Kimya 12,20 13,38 -8,82
Selçuk Ecza Deposu 8,36 9,15 -8,63
TAV Havalimanları 17,05 18,65 -8,58
Tümosan Motor ve Traktör 6,85 7,48 -8,42
Karel Elektronik 15,84 17,21 -7,96
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 12.077.060.581
Şişe Cam 10.050.548.196
Garanti Bankası 6.605.750.941
Kardemir (D) 5.342.873.569
Türk Hava Yolları 5.293.218.941
Petkim 5.283.983.054
Odaş Elektrik 5.236.136.799
Tekfen Holding 5.204.205.691
Trakya Cam 4.145.873.106
Aselsan 3.626.288.284

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?