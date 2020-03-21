Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) – En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 21,80'lik düşüşle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 14,87'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,507653 -21,80 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,612936 -15,57 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,932899 -15,33 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,758836 -14,27 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,378575 -14,15 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,051667 -14,10 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007868 -13,20 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,011462 -13,10 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,028224 -11,63 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,862626 -11,53 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024055 -14,87 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,027707 -14,41 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016998 -14,31 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011829 -14,28 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,025731 -11,34 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018144 -11,22 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,022606 -9,70 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,031357 -9,52 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019969 -9,45 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058336 -9,26

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)