Yatırımcı rehberi (9)

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 249.999,72 22,96
İş Bankası (B) 38.954,90 -2,02 -3,81
İş Bankası (C) 4,91 1,45 -27,72
İş Bankası (Kur.) 360.855,00 -10,90 -5,04
İş Fin.Kir. 3,14 -0,63 -18,65
İş Girişim 17,30 -9,04 -8,71
İş GMYO 1,93 2,66 -24,02
İş Y. Men. Değ. 15,29 -3,29 -7,88
İş Yat. Ort. 2,89 -1,70 -14,07
İşbir Holding 7.350,00 -4,55 168,25
Işık Plastik 33,88 -15,05
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,07 -5,31 -6,14
İttifak Holding 2,12 -21,48 -4,93
İz Hayvancılık Tarım 17,22 -6,41 -4,33
İzmir Demir Çelik 2,43 -8,30 -26,58
İzmir Fırça 7,61 -25,83 36,87
Jantsa Jant Sanayi 712,40 -14,05 116,20
Kafein Yazılım 26,90 -3,24 25,82
Kaplamin 24,80 -7,39 -26,63
Kardemir (A) 6,27 5,91 5,38
Kardemir (B) 6,41 7,01 21,63
Kardemir (D) 7,44 1,36 28,72
Karel Elektronik 27,50 0,73 19,25
Karsan Otomotiv 3,76 -0,53 15,69
Karsu Tekstil 13,17 -22,07 54,04
Kartonsan 61,35 -3,16 -35,20
Katmerciler Ekipman 3,76 -5,53 22,08
Kent Gıda 366,00 7,96 2,92
Kerevitaş Gıda 5,59 -7,91 -15,05
Kervan Gıda 17,42 -4,13 31,77
Kervansaray Yat. Holding 0,62 -11,43 -50,79
Kiler GMYO 1,98 -4,81 -21,12
Klimasan Klima 24,82 -2,44 46,26
Koç Holding 18,18 -2,48 -11,11
Konfrut Gıda 17,64 -9,35 4,38
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 67,25 -9,37 183,99
Konya Çimento 972,10 -7,48 -13,97
Kordsa Teknik Tekstil 23,62 2,34 51,90
Koza Altın 114,00 -1,38 17,89
Koza Madencilik 14,46 -0,82 -6,65
Körfez GMYO 5,38 -10,33 -7,24
Kristal Kola 2,48 -6,42 -36,73
Kron Telekomünikasyon 58,90 -12,74 59,88
Kuştur Kuşadası Turizm 246,70 -6,05 56,83
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,23 -1,33 -3,04
Kütahya Porselen 56,45 7,73 11,89
Lider Faktoring 2,95 -4,84 -13,49
Link Bilgisayar 38,40 -4,24 20,47
Logo Yazılım 160,20 -6,15 27,65
Lokman Hekim Sağlık 17,02 1,49 58,29
Lüks Kadife 66,40 -8,98 129,76
Makina Takım 3,55 -5,33 4,11
Marka Yatırım Holding 5,63 5,23 -12,44
Marmaris Altınyunus 192,00 -9,60 72,82
Marshall 257,90 -8,02 -15,91
Martı GMYO 2,01 -15,90 -26,91
Martı Otel 1,88 -9,62 -11,74
Matriks Bilgi Dağıtım 47,04 14,79
Mavi Giyim 43,74 -0,09 -16,21
Mazhar Zorlu Holding 32,92 -7,58 4,57
Mega Polietilen 7,00 -6,17 -8,62
Menderes Tekstil 2,64 -4,35 -14,56
Merit Turizm 205,00 -14,58 144,92
Merko Gıda 7,01 -3,84 -18,87
Metemtur Otelcilik 25,24 1,37 14,21
Metro Holding 2,12 3,92 1,92
Metro Petrol ve Tesisleri 2,33 -4,51 -19,38
Metro Yatırım Ortaklığı 2,03 -1,46 -12,88
Migros Ticaret 37,82 0,37 -11,64
Milpa 4,59 1,32 -0,22
Mistral GMYO 4,83 0,00 2,55
MLP Sağlık 22,08 5,24 11,12
MMC San. Ve Tic. Yat. 5,30 -2,75 15,22
Mondi Tire Kutsan 5,94 -5,26 -21,84
Naturel Enerji 40,52 -3,94 13,69
Naturelgaz 12,18 -26,32
Net Holding 5,74 19,58 67,35
Netaş Telekom. 25,40 -3,93 -9,54
Niğbaş Niğde Beton 15,54 -13,33 -70,12
Nuh Çimento 56,35 -2,76 17,33
Nurol GMYO 15,41 -3,63 111,39
Odaş Elektrik 3,35 -5,63 -14,10
Olmuksan-IP 7,29 -7,72 -38,48
Orge Enerji Elektrik 11,45 -4,50 55,15
Orma Orman Mahsulleri 33,18 7,73 125,41
Osmanlı Menkul 31,50 -6,42 1,81
Ostim Endüstriyel Yat 2,59 -2,26 -5,95
Otokar 347,30 -2,33 14,14
Oyak Çimento 7,25 2,40 -17,43
Oyak Yat. Ort. 7,95 -7,34 14,39
Oylum Sınai Yatırımlar 3,97 -4,11 -15,71
Özak GMYO 4,88 1,46 -4,31
Özbal Çelik Boru 7,58 -12,57 15,73
Özderici GMYO 1,82 -3,70 -18,02
Özerden Plastik 8,00 -2,20 -11,11
Pamukova Elektrik 34,00 -7,36 59,47
Panora GMYO 6,90 -0,86 12,97
Papilon Savunma 18,30 -6,35 -19,60
Park Elek.Madencilik 5,30 -6,19 -1,30
Parsan 30,74 -2,84 26,50
Pegasus 67,10 -3,45 -10,05
Peker GMYO 1,80 -3,23 -31,03
Penguen Gıda 3,95 -3,66 -21,78
Pera GMYO 1,59 -7,02 -9,23
Pergamon Dış Ticaret 24,28 -5,16 32,47
Petkim 6,33 5,32 27,11
Petrokent Turizm 2.300,00 -8,00 153,75
Pınar Et Ve Un 24,60 -3,53 5,67
Pınar Su 8,11 -7,84 9,15
Pınar Süt 21,36 -3,78 -7,45
Plastikkart 13,94 -0,71 -3,53
Polisan Holding 3,05 -2,56 -20,67
Politeknik Metal 307,00 -5,54 -24,33
Prizma Press Matbaacılık 5,12 -2,29 -6,57
QNB Finans Fin. Kir. 99,50 -9,55 -20,59
QNB Finansbank 49,46 -2,92 -29,69
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 29,12 60,88
Ral Yatırım Holding 3,71 -3,39 -16,44
Ray Sigorta 12,40 -4,76 -19,74
Reysaş GMYO 4,48 -2,82 -17,80
Reysaş Lojistik 3,30 -14,84 -36,22
Rhea Girişim 2,29 -18,79 -38,44
Rodrigo Tekstil 19,60 -4,11 42,96
Royal Halı 3,44 -4,71 0,00
RTA Laboratuvarları 24,60 -21,90 -18,76
Sabancı Holding 8,20 -3,53 -25,63
Safkar Ege Soğutmacılık 9,19 -8,37 -15,53
Sanel Mühendislik 4,59 0,66 34,21
Sanifoam Sünger 17,40 -5,69 27,94
Sanko Pazarlama 12,32 -3,52 31,20
Saray Matbaacılık 5,22 -26,48 -40,48
Sarkuysan 15,84 -1,86 79,19
Sasa Polyester 44,94 1,67 122,26
Say Yenilenebilir Enerji 26,20 -31,02 207,87
Sekuro Plastik 21,10 -20,91 51,15
Selçuk Ecza Deposu 10,99 7,53 -19,49
Selçuk Gıda 3,87 -7,19 -22,29
Senkron Güvenlik 36,50 -10,98 38,99
Serve Film Prodüksiyon 16,50 -4,13 3,13
Servet GMYO 97,50 3,78 24,36
Seyitler Kimya 27,66 -8,95 10,24
Silverline Endüstri 5,80 -5,54 -32,56
Sinpaş GMYO 4,22 1,20 0,96
Smartiks Yazılım 6,50 -6,88 -26,64
Sodaş Sodyum Sanayii 32,38 -8,06 22,95
Söktaş 4,34 -4,62 -14,73
Sönmez Filament 39,70 -11,78 -43,45
Sönmez Pamuklu 16,99 -13,23 -29,21
Sumaş Suni Tahta 74,10 -3,77 44,59
Şeker Fin. Kir. 7,77 -13,57 21,41
Şekerbank 1,13 -0,88 -25,17
Şişe Cam 7,35 0,82 0,55
Şok Marketler Ticaret 13,24 1,77 4,91
T. Halk Bankası 4,43 -2,42 -20,32
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,28 -6,88 -25,05
T.S.K.B. 1,30 -3,70 -25,56
T.Tuborg 17,65 -1,94 -2,32
Taç Tarım Ürünleri 24,90 3,75 136,47
Tat Gıda 9,68 -6,02 -16,27
TAV Havalimanları 20,00 -0,30 -6,10
Taze Kuru Gıda 268,50 -11,79 24,13
Tek-Art Turizm 1,60 -5,33 -20,79
Tekfen Holding 15,82 4,42 -3,53
Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,79 -3,20 -7,75
Temapol Polimer Plastik 15,90 -3,46 38,26
TGS Dış Ticaret 14,02 -9,61 10,31
Tofaş Oto. Fab. 30,84 -4,52 -0,23
Torunlar GMYO 3,73 16,93 -4,36
Trabzon Liman 29,18 -3,31 -9,15
Trabzonspor Sportif 1,95 -6,25 -20,08
Trend GMYO 6,30 -8,83 -49,88
TSKB GMYO 4,57 -13,28 -20,52
Tuğçelik 7,42 -2,37 -8,17
Tukaş 7,70 -3,75 -20,54
Turcas Petrol 4,10 -3,30 -15,46
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 15,65 7,78
Turkcell 15,08 -0,26 -6,34
Tümosan Motor ve Traktör 21,48 -3,85 52,67
Tüpraş 89,25 0,68 -17,36
Türk Hava Yolları 11,65 -2,43 -9,76
Türk İlaç Serum 36,22 -31,27
Türk Prysmian Kablo 10,38 -7,24 -14,21
Türk Telekom 6,61 -0,90 -20,51
Türk Traktör 214,70 3,47 26,02
Türker Proje Gayrimenkul 137,10 -6,67 21,43
Türkiye Sigorta 5,73 -3,54 -7,25
Ufuk Yatırım 17,25 -8,87 28,73
Ulaşlar Turizm Yat. 4,75 -7,23 12,03
Ulusoy Elektrik 59,20 4,69 15,29
Ulusoy Un Sanayi 6,63 -13,11 30,29
Umpaş Holding 1,63 -17,68 -37,55
Uşak Seramik 2,26 -1,31 -3,42
Utopya Turizm 19,80 0,81 -48,97
Uzertaş Boya 42,00 -8,66 -25,80
Ülker Bisküvi 22,00 2,52 -4,93
Vakıf Fin. Kir. 21,98 -9,92 415,96
Vakıf GMYO 3,06 1,32 -15,47
Vakıf Yat. Ort. 7,37 -5,15 0,14
Vakıflar Bankası 3,48 0,29 -26,11
Vakko Tekstil 14,00 5,11 114,72
Vanet Gıda 6,59 -5,59 -14,75
Verusa Holding 58,85 -5,84 30,49
Verusaturk Girisim 26,50 4,74 102,60
Vestel 32,70 -9,87 55,27
Vestel Beyaz Eşya 55,30 -5,15 35,27
Viking Kağıt 6,68 -6,44 -25,78
Yapı Kredi Koray GMYO 6,82 -6,70 53,26
Yapı ve Kredi Bank. 2,16 2,86 -27,93
Yaprak Süt ve Besi Çift. 110,00 10,17 51,93
Yataş 17,29 0,29 19,65
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,47 -7,22 -21,14
Yeni Gimat GMYO 12,67 0,56 9,30
Yeşil GMYO 1,16 -8,66 -15,94
Yeşil Yapı 1,57 -9,77 -14,67
Yeşil Yatırım Holding 91,05 -9,85 -4,51
Yibitaş İnşaat Malzeme 14.980,00 -1,77 -3,98
Yonga Mobilya 25,02 -3,77 -16,01
Yükselen Çelik 5,26 6,48 0,54
Yünsa 13,08 -5,22 -5,84
Zorlu Enerji 2,10 -1,87 -24,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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