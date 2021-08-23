Yatırımcılar, Suriye ile normalleşme bekliyor

Uzun yıllardır terör, göç ve işsizlik gibi problemlerle boğuşan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, ekonomik anlamda kabuğunu kırmaya çalışıyor. Geçen yıl 9.3 milyar dolarlık ihracat yapan bölgenin bu yılki hedefi 12 milyar dolar.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Türkiye’nin tekstil ihracatının 4’te 1’ini kendilerinin yaptığını ifade ederek, katma değeri yüksek üretimin günden güne arttığını belirtti. Ortadoğu’nun en büyük pazarları olduğunu söyleyen Kileci, Suriye başta olmak üzere çevre ülkelerle ilişkilerin normalleşmesi durumunda yabancı yatırımcıların Güneydoğu’yu üretim ve lojistik merkezi yapacaklarını kaydetti.

YABANCI SAYISI AZ

Bölgedeki Suriyeli işçi sayısının anlatıldığı gibi yüksek olmadığını belirten Kileci, “Sadece Gaziantep OSB’de 300 bin kişilik bir istihdam mevcut ve bunun da yarısı tekstil sektöründe. Yabancıların sektörde istihdam edilme oranı ise yüzde 2’yi geçmiyor. Amacımız bölge kalkınmasına daha fazla destek sunmak” dedi.

Suriye ve Irak’la ilişkilerin düzelmesi durumunda bunun bölge ve ülke ekonomisine olumlu yansımasının muhakkak olduğunu vurgulayan Fikret Kileci, tarihi İpekyolu üzerinde bulunan bölgelerinin ticari anlamda da güvenilir bir bölge olduğunu belirtti. Kileci, “Yabancı yatırımlarla canlanacak bölgede, söz konusu ülkelere gerçekleştirdiğimiz ihracatta da artışlar yaşanacaktır” dedi.