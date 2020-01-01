Yatırımcının ‘ALTIN’ yılı

Yatırımcı için adeta koruma kalkanı haline gelen altına yatırım yapanlar 2019’da yüzde 33.6 getiri elde etti. Parasını dolar ve Euro’da tutanlar ise altına yatırım yapanlara göre çok daha az kazandı.

2019 yılına 217 TL seviyesinde başlayan gram altın, ilk zirvesini ağustos ayında 288 liraya ulaşarak test etti. 2019’un son işlem gününde ise serbest piyasada gram altın 290.76 lira, çeyrek altın 479.76 lira ve Cumhuriyet Altını 1956.85 liradan işlem gördü.

DOLAR YÜZDE 13.3, EURO YÜZDE 10.7 KAZANDIRDI

2019 genelinde dolar yatırımcısına yüzde 13.3, Euro yüzde 10.7 getiri sağladı. Tahvil bono yıllık yüzde 31.4, repo ise yüzde 22.7 kazandırdı.

Borsa İstanbul’da BIST100 Endeksi ise 2019’u, yılbaşında bulunduğu seviyenin çok üzerinde tamamladı. 2019’un ilk iş gününe 90 bin 986 puandan başlayan endeks, zirveleri zorladı ve yılın son gününde 115 bin 312 puan seviyesine kadar çıktı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi yılı yüzde 0.29 azalışla 114 bin 424 puandan tamamladı. Böylece BIST 100 Endeksi Ocak 2019’a göre yaklaşık yüzde 25.7 prim yapmış oldu.

TL’DE KAYIP HIZLANDI

2019’a 5.25 seviyesinde başlayan dolar kuru İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin ardından 6 Mayıs’ta 6.25 lirayı görerek 2019’un en yüksek seviyesine ulaştı. Dolar kuru 2019’un son işlem gününü 5.9480 liradan tamamladı. Yılbaşında 6.02 seviyesinde olan Euro ise 2019’u 6.6720 liradan uğurladı.