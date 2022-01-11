Yatırımcının Bitcoin’den beklentisi düşüyor

Bitcoin ve diğer kripto paralardaki düşüş trendi sürerken yatırımcıların 2022 sonuna dair getiri beklentileri de düşük gerçekleşti. JPMorgan’ın yaptığı ankete göre yatırımcıların yüzde 45’inin Bitcoin için yıl sonu beklentisi 40 bin doların altında olurken yalnızca yüzde 5’inin yıl sonu beklentisi 100 bin dolar seviyesinde oldu.

Sozcu.com.tr

Bitcoin’de ve kripto piyasasında yaşanan düşüş trendi yatırımcıların beklentilerini de düşürdü. Dün JPMorgan tarafından yayınlanan bir ankette yatırımcıların Bitcoin fiyatıyla ilglili yıl sonu beklentisi düşüş gösterdi.

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan’ın 47 müşterisiyle 13 Aralık – 7 Ocak arasında yaptığı anketin sonuçlarına göre yatırımcıların yalnızca yüzde 5’inin Bitcoin için yıl sonu beklentisi 100 bin doların üzerinde.

Müşterilerin yaklaşık yüzde 41’inin Bitcoin için yıl sonu beklentisi 60 bin dolar civarında olurken yatırımcıların yüzde 5’i Bitcoin’in yıl sonuna kadar 100 bin dolara ulaşmasını bekliyor. Yatırımcının yüzde 45’i ise Bitcoin’in yıl sonunda şimdiki değerinin altında olacağını düşünüyor.

BEKLENTİ NEDEN DÜŞTÜ?

Bitcoin’deki yıllık getiri beklentilerinin düşmesinin en önemli sebepleri arasında 2022’de piyasaya getirilmesi beklenen düzenlemeler ve ABD Merkez Bankası’nın şahinleşmesi yönündeki beklentiler gösteriliyor.

ABD Merkez Bankası’nın 2022 içerisinde faiz artışlarına başlaması bekleniyor. Bu da doların değerinin düşmesi ve diğer yatırım araçlarından yatırımcının el çekmesi anlamına gelebilir. Böylece risk algısı en yüksek olan yatırım aracı Bitcoin, risk iştahının düştüğü durumda durağanlaşabilir.

Dün Bitcoin 40 bin doların altına düşerek Eylül ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bugün tekrar 42 bin seviyelerine toparlayan Bitcoin, yılın başından bu yana yüzde 11 düştü. Lider kripto para kasım ayında ulaşılan 69 bin dolarlık rekor seviyesinin yaklaşık yüzde 40 gerisinde.

ALTININ YERİNİ ALABİLİR Mİ?

Kasım 2021’de yayımlanan bir JPMorgan raporunda oynaklığın azalması ve kurumların portföylerinde Bitcoin’i altına tercih etmeye başlaması durumunda lider kripto paranın uzun vadede 146 bin dolara kadar yükselebileceği belirtilmişti. Bu seviye Bitcoin’in mevcut seviyesinin yaklaşık yüzde 256 üzerinde. Banka, 73 bin dolarlık bir fiyatın 2022 için makul göründüğünü de belirtmişti.

Banka, Bitcoin’in oynaklığının şu anda altından dört ila beş kat daha yüksek olduğunu ve kurumsal yatırımcılar devreye girmeden önce bunun düşmesi gerektiğini de belirtti.

Goldman Sachs da geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir raporda Bitcoin’in 100 bin dolarlık seviyeye fırlayabileceğini, ancak bunun ancak altından pazar payı almaya devam etmesi halinde gerçekleşebileceğini belirtmişti.

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