Yavaş: 15’inden sonra güzel ülkeme huzur, bereket, refah gelecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri öncesinde yurt gezilerine devam ediyor. Yavaş, son olarak Karabük halkıyla buluştu.

“SEÇMENİN İRADESİ AZİZDİR”

Karabük Albay Karaoğlanoğlu Caddesi’nde kendisini alkışlarla karşılayan Karabüklülere seslenen Yavaş, “Bu pazar seçime gidiyoruz. Milletimiz bir seçim yapacak. Bu seçimin vatanımıza, milletimize, ülkemize hayırlı olmasını dilerim. Seçimde oy kullanacak herkes nereye oy verirse versin onların iradesi azizdir. Cumhur İttifakı’na oy verenler de Millet İttifakı’na oy verenler de başımızın tacıdır” diye konuştu.

“OY VERMEYENLERE TEK BİR KÖTÜ MESAJIMIZ YOK”

2019 yılında gerçekleşen yerel seçimler sırasında yaşadıklarını anlatan Yavaş, “Seçimi kazandığımız akşam ‘Ankara halkı bizi seçti. Rozetimizi çıkarıyoruz. Herkesin belediye başkanı olacağız’ dedik. Dört yıldır kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden çalışıyoruz. Oy vermeyenlere tek bir kötü mesajımız yok. Başka siyasi partilerden hiç kimseye kötü bir mesajımız olmadı. Çünkü siyaset insan kazanma sanatıdır. Kendileri gibi düşünmeyenlere, başka fikirde olanlara, Millet İttifakı’nda olanlara ‘İllet, zillet, vatan hainidir’ gibi söylemlerin tümünü reddediyoruz. Hiç kimsenin toplumun yarısını bu şekilde itham etmeye hakkı yok. Ekonomik sıkıntı ve başka tür sıkıntıların konuşulmasını istemiyorlar” ifadelerini kullandı.

“İSRAFI, ŞATAFATI ORTADAN KALDIRDIK”

Ankara’daki yönetim anlayışını değiştirdiklerini vurgulayan Yavaş, “Biz geldik israfı şatafatı ortadan kaldırdık. İhaleleri açık yapmaya başladık. İsraf etmezseniz, şatafata ve çöp projelere para yatırmazsanız, halkın paralarını birilerine yedirmezseniz böyle bir sistem oluyor” dedi.

“İNSANLARIN DUYGULARI VE İNANÇLARIYLA OYNAMAYIN”

“100’e yakın yolsuzluk dosyası verdik, 15 Mayıs’ı bekliyoruz. 15 Mayıs’tan sonra inşallah hukuk devreye girecek” diyerek açıklamalarına devam eden Yavaş, şunları kaydetti:

“Ankara halkının parasını boşa götürecek projemiz yok. Benim projem; Ankara halkını zengin etmek ve Ankara halkını üretime sevk etmektir. Bu ülkede ev sahibi kiracı kavgası başladı, mülteci problemi var, pahalılık var, enflasyon var, insanlar geçinemiyor. Bunların konuşulmasını istemiyorlar. İnsanların gerçek dertlerine gelin… Bu ülkeyi kuran irade asla bu ülkeyi böldürmez, izin vermez. Çözüm sürecinde kaldırılan T.C. tabelalarını gelir gelmez belediyeye geri astık. Eli kanlı katiller cezasını çekmeden çıkamaz. Bunu herkes aklına koysun. Bunlar vatandaşı oyalama çabaları… Geçim sıkıntısının konuşulmasını önlüyorlar. Seçim zamanı bir doz milliyetçilik alıyorlar. Siz değil misiniz milliyetçiliğin her türlüsünü ayağımızın altına aldık diyen siz değil misiniz? Şimdi ne oldu? Bir muhafazakar sen misin, sadece senin mi inancın var? İnsanlar seçimi kazanır, nasıl kutlarsa kutlar… Ne karışıyorsunuz insanların hayatına? Milliyetçiliğiniz de muhafazakarlığınız da samimi olsun. İnsanların duygularıyla ve inançlarıyla lütfen oynamayın.”

“ÇOK ZENGİNLEŞMİŞSENİZ SÖZÜNÜZÜ TUTMAMIŞSINIZ DEMEKTİR”

İktidarın neden değişmesi gerektiği hakkında da konuşan Yavaş, şu açıklamalarda bulundu:

“AK Parti’li yöneticiler seçime ilk girerlerken ‘bir lokma bir hırka yeter’ dediler. ‘Biz zenginleşmeyeceğiz, yolsuzluğu kaldıracağız, yasakları kaldıracağız’ dediler. 20 yıl önce nerede oturuyordunuz? Şimdi nerede oturuyorsunuz? Çocuklarınızı nerelerde okuttunuz? Hangi villalarda yaşıyorsunuz? Bir bakın… Çok zenginleşmişseniz siz sözünüzü tutmamışsınız demektir. Dünya onlara güzel… Burada o kadar çok genç var ki annesi babası dişinden tırnağından artırmış ve okutmuş. Artık bu sistem ortadan kalkacak. Fakir aile çocuklarının istikballerini kararttılar. Hayallerini yok ettiler. Ayın 15’inden sonra iktidar değişmezse bunun düzeleceği yok. Sizler aynı sorunlarınızla baş başa kalacaksınız.”

“ÜLKEME HUZUR, BEREKET, REFAH GELECEK”

15 Mayıs’tan itibaren her şeyin çok güzel olacağını belirten Mansur Yavaş, “Siz kime akıl veriyorsunuz? Şurada gördüğünüz gençlerin hepsi dünyayı sizden daha iyi okuyor, sizden iyi tanıyor. Sizin onlara nasihat vermenize ihtiyaçları yok. Eğer siz bu dönemi okuyabilseydiniz onların aklından yararlanma yoluna giderdiniz. Saygı duymayı öğreneceksiniz. Kimse kimseye karışamaz. Artık bu dönemin sonu geldi. Karabük’te de görüyoruz, kalabalığın ucu bucağı görünmüyor. Her gittiğimiz yer öyle, büyük bir değişim arzusu var. Sayın Genel Başkanımızı ayın 14’ünde inşallah seçeceğiz. Mazbatayı alır almaz Kızılay’da karşılayacağız ve Külliye’ye değil, Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğuna, Çankaya’ya hep birlikte götüreceğiz. Nasıl Millet İttifakı’nın belediyelerine huzur ve bereket geldiyse ayın 15’inden sonra da güzel ülkeme huzur, bereket, refah gelecek ve her şey çok güzel olacak. Ülkemizin her yerine bahar gelecek” diye konuştu.