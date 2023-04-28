Yavaş: Bakanlık devretsin, biz yaparız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Çubuk Aile Yaşam ve E-Spor Merkezi’nin açılış töreninde konuştu. ABB’nin bugüne kadarki çalışmaları ve projelerine ilişkin bilgi veren Yavaş, şunları söyledi:

EŞİT MUAMELE ETTİK

– Göreve başlamadan önce, Ankara’ya şeffaf, hesap verebilir, katılımcı bir anlayışla hizmet edeceğimizi vaat etmiştik. Seçimi kazandıktan sonra derhal kolları sıvadık. Bugüne kadar 3 bin 500 kadar ihaleyi canlı yayınladık. Yaptığımız işlerin maliyetlerini pankartlarla bildiriyoruz, tüm harcamalarımızı paylaşıyoruz. Yani söz vermiştim ‘Seçildikten sonra rozetimizi çıkaracağız, herkese eşit muamele edeceğiz’ diye, hiçbir zaman nereden ne kadar oy çıkmış gözüyle bakmadan, öncelikle Ankara’nın içi ve ilçelerinde nerenin daha çok neye ihtiyacı, eksiği varsa oralarda çalışmaya başladık. Kimin ne oy verdiğine bakmadık. Sadece hangi hizmete ihtiyacı olduğuna baktık. İnsan sağlığını ve insan hayatını önceledik.

YARDIMI KESECEĞİMİZİ SÖYLEMİŞLERDİ…

– Çubuk ilçemizde birçok çalışmaya imza attık. Çocuklarımız üşümesin diye 2 bin 298 aileye doğal gaz desteği veriyoruz. Çocuklarımız protein alabilsin diye her ay 4 bin 600 aileye et ödemesi gerçekleştiriyoruz. 5 bin 609 aileye gıda, 421 aileye de düzenli olarak ekmek ödemesi yapılmaktadır. Bunu söylemememin gayesi; seçimden önce özellikle yardımları keseceğimizi söylemişlerdi, bir Allah’ın kulunu ayırmadan daha fazlasıyla desteklere devam ediyoruz.

GEREKSİZ HARCAMALARA İZİN YOK

– Geleceğimiz için, çocuklarımız için, ülkemiz için üretmeye ihtiyacımız var. Biz, bunun için de elimizi taşın altına koyduk. Gereksiz harcamaları ve hayali projeleri durdurup, Ankara halkından aldığımız parayı yine Ankara halkı için harcamaya başladık. Çubuk’ta 6 bin 637 çiftçimize yem bitkisi tohumu desteği verdik. Sebze fidesi, mazot ve sıvı gübre yardımında bulunduk. Kırsal kalkınma çalışmalarına 13 milyon liralık katkı sağladık. 198 kilometre içme suyu hattını tamamladık. 61 adet su deposunu yeniledik. 312 bin ton asfalt attık. 12 bin 850 metre yeni yol açımını tamamladık. Çubuk’ta, bugüne kadarki tüm hizmetlerimiz için 371 milyon 600 bin lira yatırım yaptık.

75 MİLYON LİRAYA MAL OLDU

– Çubuk Aile Yaşam Merkezi’nde eğitim, kültür, sanat, spor branşlarında faaliyetler düzenlenecek. Merkezimiz, Çubuk’ta genç yaşlı herkesin güzel vakit geçirmesini, öğrenmesini, kültürel hayata katılmasını sağlayacak. Bizim dönemimizden önce ihale edilmişti, ancak bitirildi. Ayrıca gençlerimizin kendilerini geliştirebilecekleri Çubuk E-Spor Merkezi’nin de açılışını yapıyoruz, merkezimizde, turnuva salonu, oyun odası, sanal gerçeklik odası gibi bölümler yer alıyor. Burada gençlerimizin sosyalleşmesi, profesyonel e-spor takımları kurmaları için katkı sağlamayı hedefliyoruz. Çubuk Aile Yaşam Merkezi’miz ve E-Spor Merkezi’mizi 75 milyon lira maliyetle tamamladık.

ÜÇ YILDIR İHALE ETMİYOR

– Havaalanı metrosuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bize yapılması için izin verilen tek yer Mamak metrosu. Yani Cebeci’den Mamak’a kadar yaklaşık 8 kilometrelik metro için izin verilmişti. Projesi 2 yıl sürdü. Ayrıca Ulaştırma Bakanlığı’nın onayı alınıyor. Derken her şeyi kesinleşti. Kredisini de bulduk, şu anda Hazine’de imza bekliyor. Hazine’de imza edildikten sonra inşallah bu yıl içerisinde temelini atacağız.

– Sık sık şu eleştiriye maruz kalıyoruz; ‘Hani metro yapacaktın, yapmadın’. Bütün yetkiler bizden önce Ulaştırma Bakanlığı’na verilmiş. Biz, sadece Kızılay’dan Dikmen’e, ayrıca Koru’dan Yaşamkent’e ve Etimesgut’tan Eryaman’a kadar uzanacak bir hattın projesini yaptırıyoruz. Projeler yapıldıktan sonra da onların ihalesi açıklanacak.

– İstanbul Büyükşehir Belediyesi 10 adet metroyu aynı anda yapıyor. Ulaştırma Bakanlığı da sürekli orada metro yapıp, ‘Siz az yaptınız, biz çok yaptık’ tartışmasını yaşıyoruz. Bakın, 2019 yılında yatırım programına alınmış, havaalanı metrosu. 2019 yılından beri Ulaştırma Bakanlığı, bunu ihale etmiyor. Bunun üzerine biz, ocak ayında dilekçe yazdık. İnşallah Çubuk’u da kapsayacak şekilde, Ulaştırma Bakanlığı, o metroyu Ankara Büyükşehir’e devrederse yapmaya söz veriyoruz, bunun da müjdesini veriyoruz.