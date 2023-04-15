Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Nisan Ayı Meclis Toplantısı 5. Birleşimi gerçekleştirildi. Toplantıda Faaliyet Raporuna ilişkin konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, lahit kapağı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı, 29 milyon liralık ihalenin, belediye iştirakine veriliyormuş gibi yapılıp özel bir şirkete paslandığı iddiaları ile ilgili konuştu.

İhale yapılırken, bir önceki ihaledeki yaklaşık bedelin baz alındığını ifade eden Yavaş, “2017 yılında güncellenmiş fiyatla lahit kapağı 773 lira. 4 sene sonra biz ihale yapmışız daha düşüğe. Aradaki fark kırma olduğu için nereye gitmiş? Belediyenin şirketi Metropol A.Ş’ye.” dedi.

BELEDİYEYİ SOYMUŞLAR

Yavaş, “Buradan bütün Ankara huzurunda soruyorum. 2017 yılında yapılan bu pahalı ihaledeki fark kimin cebine gitti. Çalmışlar, hırsızlık etmişler, belediyeyi soymuşlar” diye konuştu.

Bu sözlerin ardından Mansur Yavaş ve Mamak Belediye Başkanı ile ABB Meclis AKP Grup Başkanvekili Murat Köse arasında sert tartışma yaşandı.

Mansur Yavaş, “Buradan bütün Ankara huzurunda soruyorum. 2017 yılında yapılan bu pahalı ihaledeki fark kimin cebine gitti? Çalmışlar, hırsızlık etmişler, belediyeyi soymuşlar” dedi.

AKP’li meclis üyelerinin “Bağırma” demesi üzerine Yavaş, “Hırsızlara bağırırım!” yanıtını verdi.