Yavaş, Kızılay’a cami yaptırıyor

Projesi Diyanet Vakfı tarafından yapılan camiyi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hayata geçiriyor. Yaklaşık 4 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak olan bin 500 kişi kapasiteli yeni cami için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Diyanet Vakfı arasında protokol imzalandı.

Cami, Kumrular Caddesi ile Necatibey Caddesi’nin kesişme noktasına yapılacak. Yeni inşa edilecek cami, Kocatepe ve Maltepe camilerinden sonra Ankara’nın üçüncü büyük ibadethanesi olacak. Caminin bulunduğu alanda çok amaçlı salon, abdesthane, kafeterya ve satış alanları da olacak.

OTOPARK DA OLACAK

Alanın zemin altı üç katı ise dolmuş depolama alanı ve otoparkı olarak Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilecek. Bölgeyi otopark ve depolama alanı olarak kullanacak olan dolmuşçu esnafı, Güvenpark’tan yolcu alabilecek.

Bu sayede Güvenpark’taki yeşil alan bölgesi yaklaşık 2 bin metrekare artacak, parka 241 yeni ağaç da dikilecek. Kızılay’a yapılacak cami için proje çalışmaları ile ilgili hazırlıkların sürdüğü, sürecin 18 ayda tamamlanacağı bildirildi. Yeni caminin, 2021 yılı sonuna kadar bitirilerek hizmete açılması planlanıyor.