Yavaş tarihe sahip çıktı

Yazan:
Alaturka Online
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), başkentin tarihi yapısını korumak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla yeni bir adım attı. ABB, Cumhuriyet tarihinin simge yapılarından biri olan ve 1924 yılında inşa edilen Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı’nı restore etmek için çalışma başlattı.

Gölbaşı’ndaki konak, Kurtuluş Savaşı’nda askerlerin ekmek ihtiyacını karşılamıştı.

ABB Başkan Mansur Yavaş, “Bir tarihi devralıyoruz. Milli Mücadele’de askerlerimizin ekmek ihtiyacının karşılandığı Gölbaşı’nda bulunan Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı belediyemize devredildi. Bu kıymetli değerimizi, tarihi dokusuna uygun şekilde restore edeceğiz” dedi.

Konakta, Mehmet Atak’ın özel eşyaları ve anı belgeleri de sergilenecek.

Cumhuriyet tarihine tanıklık eden Mehmet Ağa Konağı, Kurtuluş Savaşı sırasında askerlere yapılan gıda desteğinin merkezi oldu. Konakta kurulan fırın sayesinde ekmek üretildi.

KONAK SAHİBİNİN KIZINA PLAKET
ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, tarihi konağı ABB’ye bağışlayan konak sahibi Mehmet Atak’ın kızı Andaç Atak’a teşekkür plaketi verdi.

Konağın sahibi Mehmet Atak, konakta pişirilen ekmekleri cepheye sevk etti. Babasının adını yaşatmaktan ve vasiyetini yerine getirmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Mehmet Atak’ın kızı Andaç Atak da “Yavaş’a inanıyorum ve kendimi çok mutlu hissediyorum” dedi.

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