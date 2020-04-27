Yavaş’a ihale tuzağı kurdular

Belediye şirketi Belplas’a Mansur Yavaş döneminde danışman olarak alınan, şirketin bazı işlerini takip etmesi için yetki verilen Adnan Yılmaz’ın, Danışmanı olduğu belediye şirketinin ihalesine girdiği belirlendi. Bunun üzerine Yılmaz ‘ın sözleşmesi iptal edildi. Olaydan iki ay sonra belgeler sosyal medyada yayıldı.

Sinek ve mücadelesi yapan, yollarda kullanılan fosforlu boyaları üreten, uygulayan Belediye şirketine, Melih Gökçek döneminde Fen İşleri Dairesi Başkanlığı yapan ve daha sonra ayrılıp İller Bankasına geçen Adnan Yılmaz, geçen yılın mayıs ayında belediye şirkete danışman olarak döndü.

6 Eylül 2019’da da bu kişiye organize sanayi bölgesinde ilaç, boya üretimi yapacak bina için gerekli izinlerin alınması, ilgili bakanlıklarda bu işlerin yürütülmesi, marka tescili işlemlerini yapma görevi de yer aldı.

ŞİRKETİ KATILDI

Danışman Adnan Yılmaz’, kendisine verilen vekalete dayanarak ortağı olduğu AD inşaat ile sözleşme imzaladı. Belplas tesis kurup sermaye artıracak, Adnan Yılmaz ve ortakları bu imkanlarla para kazanacaktı. Belplas şirketinin açtığı bir ihaleye Adnan Yılmaz’ın şirketi katıldı. İhaleye tek firmanın katılması ve gerekli kırımın yapılmaması gerekçe gösterilip ihale iptal edildi.

Adnan Yılmaz’ın şirketinin ihale girdiğinin anlaşılması ve bu kişinin yetkisini aşan işlere girdiği öne sürüldü, durum Belplas Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Bedir’e bildirildi. Bunun üzerine Adnan Yılmaz’ı odasına çağırtan Bedir, “Arkadan iş çeviren kişilerle çalışamayız” dedi ve 20 Şubat 2020’de sözleşmesini feshetti.

GÖKÇEK DUYURDU

Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, yaklaşık iki ay önce belediye şirketindeki danışmanlık görevine son verilme olayını sosyal medyada yeni bir olay gibi ortaya koydu. Gökçek, “Büyükşehirde skandallar birbirini takip ediyor.

Nutkum tutuldu. Bu belgeler sahte değilse Belplas şirketi resmen Adnan Yılmaz’a verilmiş. Şok oldum, şok. Aradan bir yıl geçti, Yavaş’ın adamları ‘Bize kimse hesap soramaz’ moduna girdi” yazdı. Ancak, o kişinin göreve ne zaman başlatıldığı, sözleşmesinin aylar önce iptal edildiğinden söz etmedi.

BELEDİYE NE DİYOR?

Belplas Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Bedir, yaşanan olaydan dolayı şirketin bir kuruş bile zarara uğramadığını, yeni yönetimin şirket kontrolünü tamamen sağlamasından ve danışmanın ihaleye katıldığının anlaşılmasından sonra sözleşmesinin fesih edildiğini belirtti.

Bedir, “Belediyede kokuşmuşluğu, kirlenmişliği yok etmek için çabalıyoruz. Bu olayda da Allah yüzümüze baktı ve bir şey yapamadan olay ortaya çıktı” dedi. Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da olaydan haberdar olması üzerine Belediye yetkilileri SÖZCÜ’ye şunları söylediler:

*Şirketimiz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın yönetim anlayışına uygun bir şekilde idare edilecek ve ‘kul hakkı’ sözüne her zaman riayet edilecektir.

*İftirayı meslek edinmiş, ‘birilerini zengin etme’ meşrebine sahip, mazisi şaibelerle dolu güruhun döneminin artık kapandığını bir kez daha vurguluyoruz.

*Şirketimizin ve kamunun zarara uğratıldığına dair mesnetsiz iddiaların tümünün hesabı ise hukuki yollarla sorulacaktır.

Yaşanan olay, “Mansur Yavaş’ı zor duruma düşürmek için bir tuzaktır” yorumu yapan yetkililer, bu olayın, bazı belediye yetkililerinin FETÖ bağlantılarıyla ilgili yürütülen soruşturma sonrası ortaya çıkmasını da anlamlı bulduklarını söylediler.