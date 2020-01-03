Yavaş’ın bir projesi daha onaylandı!

Kadının kent yaşamı içerisinde aktif rol alabilmesi için birçok projeyi hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni projelere imza atmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın daha önce açıkladığı 60 yatak kapasiteli ve içerisinde meslek atölyelerinin de yer alacağı “Kadın Barınma Evi” açılması kararı Belediye Meclisi’nde onaylandı.

YENİ MODEL BARINMA EVİ

Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğinde açılacak yeni model Kadın Barınma Evi, hem kadınların barınma ihtiyacını karşılayacak hem de meslek atölyeleri sayesinde meslek sahibi olmalarını sağlayacak.

Başkent’te yeni bir Barınma Evi modelini hayata geçirecek olan Büyükşehir Belediyesi, Cam Atölyesi de kuracak. Atölye çalışmalarına katılacak olan kadınlar, meslek öğrenerek hem üretecek hem de kendi ekonomik özgürlüklerini elde edebilecek.

AİLE ODALARI OLACAK

Yeni açılacak Kadın Barınma Evi’nde bir ilk daha gerçekleşecek.

Mevcut Sığınma Evleri, 12 yaş üstü erkek çocukların anneleriyle birlikte kalmasına izin vermezken, yeni açılacak Barınma Evi’nde bu sorun ortadan kalkacak.

Barınma Evi içinde kurulacak Aile Odaları ile 12 yaş üstü erkek çocuklar da anneleriyle birlikte kalabilecek.

GÜÇLÜ KADINLAR, GÜÇLÜ YARINLAR

Başkan Yavaş’ın “güçlü kadınlar, güçlü yarınlar” anlayışıyla hayata geçirmek istediği yeni Barınma Evi için İngiltere, Hollanda ve Danimarka’daki modeller incelendi.

Kadınların her anlamda daha güçlü olmalarını sağlamak için tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir çalıştay yapılacak. Katılımcı anlayışla yönergesi hazırlanacak Barınma Evi’nin 8 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.