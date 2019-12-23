Yavaş’tan Aygün’ün iddialarına yanıt: ‘Bir okul yap’ denilmiş, o okulu da yapmamış

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Ankara Ticaret Odası Başkanı ve iş insanı Sinan Aygün’ün 25 milyon TL’lik rüşvet iddialarına ilişkin Haber Global’e değerlendirmelerde bulundu.

Yavaş, rüşvet iddialarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

* ‘Kaset, ses kaydı açıklayacağım’ diyorsunuz. Ve ardından çıkıp diyorsunuz ki ‘Benden okul parasını istediler’. Daha önce bu büyük rant verilirken haksız ve haram mal verilirken kendisine denilmiş ki ‘Bir okul yap’ o okuluda yapmamış. Sonra diyor ki ‘Mahkeme iptal etti, ben yapacaktım’.

* Ne olursa olsun ahlaki olarak, size bir rant verilmişse yanlış hadise ama bir okul yapmanızı istenmişse siz de o okulu yapmadıysanız bedelini götürüp belediyeye vermiş olmanız gerekiyordu.

GÖKÇEK DÖNEMİ İÇİN DOSYA HAZIRLANIYOR

Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek dönemindeki imar artışlarının hepsini ortaya çıkaracaklarını söyledi. Yavaş, bir dosya hazırlandığının bilgisini de paylaştı.

Mansur Yavaş, şunları söyledi:

* 2-3 gün evvel dilekçe veriyorsunuz. Kamuoyunda benimle hiç görüşmediğiniz halde Mansur Yavaş ve rüşvet ile belediye meclis üyeleriyle rüşvet konuşmalarını sağlıyorsunuz. “Kaset, ses kaydı açıklayacağım” diyorsunuz ve ardından çıkıp diyorsunuz ki “Benden okul parasını istediler.” Daha önce bu büyük rant verilirken haksız ve haram mal verilirken kendisine denilmiş ki “Bir okul yap” o okulu da yapmamış. Sonra diyor ki “Mahkeme iptal etti, ben yapacaktım.”

“ELİNDEN GELENİ ARDINA KOYMA”

* Ne olursa olsun ahlaki olarak, size bir rant verilmişse yanlış hadise ama bir okul yapmanızı istenmişse siz de o okulu yapmadıysanız bedelini götürüp belediyeye vermiş olmanız gerekiyordu. Dolayısıyla özellikle kendisi bu olayı konuşturmak istiyor. Benimle görüşmek istiyor. Hukuk müşavirimizi arayan Aygün’e deniliyor ki “Başkanımız kesinlikle istinafa gitmeyecek.” Cevaptan memnun kalmayan Aygün “Şikayet edeceğim” diye vesaire. Ben de mesaj attım “Elinden geleni ardına koyma” diye. Çok pişkinler, hiçbir şey olmamış gibi bu şekilde konuşuyorlar.

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“NE BELEDİYEMİZE NE DE ANKARA HALKINA FAYDASI YOK”

* Benim istinaf mahkemesine gitmemin ne belediyemize ne de Ankara halkına faydası yok. Danıştay’ın özellikle bir vurgusu var “Siz buraya bu kadar inşaatı yaptırırsanız Eskişehir yolu felç olur” diyor. Yani Ankara’nın bağrına bir kazık bırakmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bizim böyle bir hukuksuzluğa geçit vermemiz mümkün değil.

‘İRTİKAP’ TARTIŞMASI

* İşini yaptıramayınca beni böyle bir dilekçeyle korkutacağını sanıp, “irtikap” ifadesini ortaya koydu. Bu olanlar irtikap değil.

“HUKUKTAN ŞAŞMAYIN”

* Biz halka herkese eşit şeffaflıktan yana olacağımıza haktan hukuktan yana olacağımıza söz verdik.

* CHP’li olsa ne olur, babamın oğlu olsa ne olur hak hukuk ne diyorsa o olur.Sayın Genel Başkanımıza biz durumu ilettiğimizde bize verdiği talimat “Hukuktan şaşmayın” biz de bunu uyguluyoruz.

“CEZA ALIR DİYE TEHDİT EDİYOR”

* Yüksek yargı mensuplarından birisi bir başka siyasi partinin grup başkanvekilini arayarak eğer Mansur Yavaş istinafa gitmezse ceza alır diye tehdit ediyor. Bir yargıtay üyesinin haddi midir Rantlı işe bulaşmak tehdit etmek?

“TEK BİR AVUKAT YAPAMAZ”

*Menfaati çelişenlerin avukatını tek bir avukat yapamaz. Togo ile Sinan Aygün’ün arası bozulabilir mimarlar odası dava açmış arsanın sahibi Sinan Aygün Ankara Büyükşehir Belediyesinin avukatı aynı şahıs. Bize kararı duyurmuyor.

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“BAKANLIK İNŞALLAH BURAYI DA YIKTIRACAK”

* Acaba “Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ruhsat alabilir miyim” derdinde, oradan ruhsatı alabilmek için insanların namusuyla şerefiyle oynamayı yadırgamıyor.

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşallah burayı da yıktıracak.

* Geçmiş dönemde tartışmalı imar kararlarına imza atan tüm belediye meclisi üyeleri hakkında yargıya başvuracak.

GÖKÇEK DÖNEMİ İÇİN DOSYA HAZIRLANIYOR

* Bir dosya hazırlıyoruz 150’ye yakın terör örgütüne finans sağladığı iddia eden Gökçek dönemindeki imar artışlarının hepsini ortaya çıkarıyoruz. İlk önce imar artışına karar verenler olacak.