Yavaş’tan deprem bölgesine internet desteği

ABB Başkanı Mansur Yavaş, mobil internet ve uydu haberleşme araçlarının deprem bölgesi Kahramanmaraş’a ulaştığını ve haftaya 6 aracı daha bölgeye ulaştıracaklarını duyurdu. Yavaş’ın bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Mobil internet ve uydu haberleşme aracımız Kahramanmaraş’ta. Önümüzdeki hafta 6 aracımızı daha bölgeye ulaştıracağız. Depremzede vatandaşlarımız, 4.5G destekli internet altyapısıyla yüksek hızlı internet erişimi sağlayabilir ve telefonlarını da mobil araçlarımızda şarj edebilir.”