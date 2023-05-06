Yavaş’tan Erdoğan’ın sözlerine yanıt: Bir günde şefkate büründü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Aydın’da miting düzenledi.

Mitinge, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Yavaş, şunları söyledi:

*Allah nasip ederse çok az bir süre kaldı, bir değişim gerçekleşecek. Ama bugün enteresan bir şey oldu. Bugüne kadar, adaylar belli olup seçim sahnesine çıktıktan sonra çok farklı şeyler duymaya başladık. Seçim yoluyla bize darbe diyen insanları gördük.

*Diyorlar ki ‘Tek dertleri var bizi buradan indirmek.’ Evet, tek derdimiz sizi oradan indirmek. Seçime bunun için giriyoruz. Başka ne işimiz var?

*Fakat Ankara seçiminde de yaşadık, demokrasi anlayışı 20 yıl içerisinde gelişeceğine, şuna doğru evrildi. Seçime herkes girebilir. Seçime girmek serbest kazanmak yasak. Böyle bir mantıkla gidiyorlar”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TWEET’İNE DEĞİNDİ: BİR GÜNDE ŞEFKATE BÜRÜNDÜ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birlik ve kardeşlik vurgusu yaptığı, kapsayıcılık içeren tweet’ine de değinen Mansur Yavaş şöyle devam etti:

*Ben bugünkü demecini okuyorum Sayın Cumhurbaşkanımızın. ‘Siyasetteki tatlı rekabetin husumete dönmesine izin vermeyelim lütfen” diyor.

*Evet, birdenbire bir günde şefkate büründü. Neden derseniz? Ben her gittiğim yerde şunu söylüyorum; Biz seçildiğimiz akşam rozetimizi çıkarttık, herkese eşit muameleye başladık.

*Bütün Millet İttifakı belediye başkanları. Hiç kimsede bu yönde bir şikayet yok. Bize oy vermeyenlere de hiçbir şey söylemedik. Kucakladık hepsini. Hatta ben Ankara’da seçim propagandası yaparken ‘Bana oy vermeyenleri pişman edeceğim’ diyordum. Mitingde herkes bu ne demek istiyor diye bakıyordu.

*Bizi denedikten sonra yarın diyeceksiniz ki ‘Hay Allah bunlar beni kandırdı, bilseydim ben de oy verirdim. Adamlar haklıymış dedirteceğim’ dedim.

*Yine aynı şekilde bu ülkenin 85 milyon ferdi bizim başımızın tacıdır. Hiç kimseyi ayırmayacağız. Cumhur İttifakı’na oy verenler de başımızın tacıdır Millet İttifakı’na oy verenler de.

*Daha bugüne kadar Millet İttifakı’nda olan genel başkanlar, Cumhur İttifakı’na karşı tek kelime kötü söz söylemedi. Onlara oy verenlere tek kelime kötü söz söylemedi. Ama biz bir gün illet oluyoruz bir gün zillet oluyoruz.

*Hayır. Hepimiz bu ülke için söyleyecek sözü olan, vergisini veren, askerliğini yapan şerefli Türk vatandaşlarıyız. Elbetteki iktidarı istemek hakkımız. Biz iddia ediyoruz daha iyi yöneteceğiz.

İktidarın önceleri iyi işler de yaptığını söyleyen Mansur Yavaş, 21 yılın sonunda ise cehennemi yaşattıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları yazmıştı:

*Tarihimizin en önemli seçimleri olan 14 Mayıs’tan Allah’ın izniyle yine zaferle çıkacağız. Peki, bu seçimlerde kimler kazanacak?

*Genciyle, yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle 85 milyonun her bir ferdi kazanacak. Doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyiyle 81 vilayetimizin tamamı kazanacak.

Türkler, Kürtler, Araplar, Sünniler, Alevilerle birlikte toplumumuzun tüm kesimleri, Türkiye’nin bütün renkleri kazanacak. Hristiyan’ıyla, Musevi’siyle, Süryani’siyle farklı inançlara mensup tüm vatandaşlarımız kazanacak. AK Parti ve Cumhur İttifakı kadar CHP’ye, İYİ Parti’ye, Saadet Partisi’ne ve diğer partilere gönül vermiş vatandaşlarımız da kazanacak.

*Milletimizle birlikte ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ çağrımıza kulak veren Asya ve Afrika’daki yüz milyonlar kazanacak. Ay yıldızlı al bayrağımızı görünce huzur bulan, kendini güvende hisseden soydaşlarımız kazanacak.

*Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında Türkiye’nin başarısı için dua edenler kazanacak. Yani hangi etnik kökene, mezhebe, dünya görüşüne sahip olursa olsun tüm Türkiye kazanacak; gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz kazanacak, mazlum ve mağdurlar kazanacak. 14 Mayıs inşallah hepimizin bayramı, gurur günü, Türk demokrasisinin şöleni olacak.

*Bunun için kimse karamsarlığa kapılmasın, kimse kendini dışlanmış hissetmesin. Hiç ama hiç kimse ülkemizin aydınlık ve müreffeh yarınlarına dair inancını yitirmesin.

*Siyasetin özünde var olan tatlı rekabetin siyasi husumete dönüştürülmesine lütfen fırsat vermeyelim.

Birliğimize, beraberliğimize, bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım.

*Muhabbetimizi güçlendirelim, kırgınlıkları giderelim, bir gönüle daha girelim. Allah’ın izniyle gerisi gelecektir. Rabbim kardeşliğimizi daim eylesin.”