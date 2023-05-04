Yavaş’tan Soylu’ya: Devlet adamlığı ciddiyet ve dürüstlük gerektirir

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter’dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösterdi.

SOYLU’NUN PAYLAŞTIĞI 13 SANİYELİK VİDEOYA TEPKİ

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Twitter’dan paylaştığı ‘Milli Savunma Sanayii’ başlıklı videoyu alıntılayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mansur Yavaş hakkında 13 saniyelik bir video paylaştı.

Soylu’nun paylaştığı videoda, Yavaş’ın “İHA/SİHA lafı da duymayacaksınız. Anadolu Gemisi şimdi İzmir’e geldi, ayın 15’inden sonra gidecek” sözleri yer aldı.

YAVAŞ VİDEONUN UZUN HALİNİ PAYLAŞTI

Mansur Yavaş, “Sayın Süleyman Soylu. Makamınız video keserek trollük yapılacak bir makam değildir. Devlet adamlığı ciddiyet ve dürüstlük gerektirir. Siz gittikten sonra İHA’lar, SİHA’lar ve gemiler; babasının malı gibi kullananların değil, yalnızca milletin emaneti olacak” mesajıyla Soylu’nun paylaşımına tepki gösterdi ve ilgili videonun uzun halini paylaştı.