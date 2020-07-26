Yavaş’tan yeni iyilik hareketi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “İyilik Bulaşıcıdır” sloganıyla başlattığı yardım kampanyalarına yenisini ekledi. Pandemi sürecinde dar gelirli vatandaşlara yardım için “İftar Ver” “Su Ver”, “Bilet Ver” ve “El Ver” kampanyaları yürüten CHP’li Yavaş, Kurban Bayramı öncesi de “Afiyet Ver” adıyla yeni bir iyilik hareketi başlattı.

Vatandaşların dijital ortamda bağışlayacağı 400 ya da 800 gramlık kavrulmuş kuşbaşı ve kıyma konserveler, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. 400 gramlık kavrulmuş kuşbaşı paketleri 32.5 lira, 800 gramı ise 65 lira olacak. Kıyma paketleri için ise 400 gramına 27.5 lira, 800 gramına da 55 lira ödenecek. Satın alının ürünler 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren evlere teslim edilmeye başlanacak. Kampanyaya katılıma ilişkin istatistiki sonuçlar “afiyetver.com” adresi üzerinden güncel olarak paylaşılacak.

Başkan Yavaş, kampanyayla ilgili olarak, “Kurban Bayramı öncesinde yeni bir iyilik hareketi daha başlatıyoruz. Hiçbir anne-baba eve bir şey götüremediği için çocuklarına karşı mahcup olmasın… Kimse mahzun kalmasın, hiçbir çocuk besinden uzak büyümesin. Yine gönülden gönüle köprüler kurarak, iyilik kervanına bir omuz daha vereceğiz” dedi.

Tek süpürgeden 2 milyon liralık tasarruf sağlandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın tasarruf tedbirleri ABB Faaliyet Raporu’nda yer aldı. Raporda ‘İsraf düzenine son verildi’ başlığı altında sadece kiralık araçlardan yıllık 30 milyon TL’lik tasarruf edildiği açıklandı. Büyükşehir belediyesinde AKP döneminde tek bir süpürge arabası 2013 yılında dış alım yoluyla 549 bin TL, günümüz fiyatıyla ise 3 milyon TL’ye mal edilirken; 2020 yılında aynı süpürge aracı Devlet Malzeme Ofisi’nden alındı ve 605 bin TL’ye mal edildi. Bir süpürge aracından edilen tasarruf ise güncel fiyata göre 2 milyon 395 bin TL oldu.