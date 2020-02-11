Yavru vatan ana vatanı 808 lira solladı

KKTC’de 2019 Ağustos ayında asgari ücret 250 lira artışla brüt 3 bin 400, net 2 bin 958 liraya yükseltilmişti. Geçen yılın Ağustos ayından bu yana uygulanan 2 bin 958 liralık net asgari ücrete yüzde 5.9 zam geldi. Böylelikle KKTC’deki asgari ücret, brüt 3 bin 600, net 3 bin 132 lira oldu.

KKTC’de asgari ücretle çalışanlar ile işçi sendikaları, yeni düzenlemeden memnun olmadı. Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlediği brüt 3 bin 600 TL, net 3 bin 132 TL olan yeni asgari ücretin ”Özel sektör çalışanlarını açlığa ve sefalete mahkûm ettiği” görüşünü savundu.

HAKSEN Genel Başkanı Eren Büyükoğlu, yaptığı açıklamada, asgari ücretliye brüt yapılan 200 TL, net 174 TL’lik artışın “Çalışanlarla alay etmek” olduğunu öne sürdü.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faik Sucuoğlu ise belirlenen asgari ücretin bu yılın son asgari ücreti olmadığını, süreç içerisinde sektörel gelişmelerin takip edileceğini, gerekli görülürse, yıl ortası ve sonunda iki kez daha artış yapılabileceğini söyledi.