Yavuz Ağıralioğlu Erdoğan’a Ağzına Geleni Söyledi !





İYİ Partili Ağıralioğlu: Suriye’de atılacak doğru adımları destekleriz

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "İYİ Parti olarak, Suriye'de hükûmetin atacağı doğru ve makul adımları tereddütsüz destekleyeceğimizi, yanlış ve mahzurlu adımlarda da bütün gücümüzle hükûmetin karşısında olacağımızı kamuoyuna da tekraren bildiriyoruz" dedi. Türkiye'de sorulamayan soruları soran halkın görüşlerini size aktaran kanalımıza hoşgeldiniz! -Sokak Röportajları -Eğlenceli Sohbetler -Gündem Olan Konular ile sizlere Antalya'dan Halkın Görüş ve Düşüncelerini Sunuyoruz. Kanalımıza Abone Olmak İçin– https://www.youtube.com/channel/UCd_l… Bizlere Destek Olmak İçin Anasayfa'da bulundan KATIL Butoanuna tıklayarak destek olabilirsiniz. Katılmak için https://www.youtube.com/channel/UCd_l2ikDVT6_1Uu9n_BIrgg/join Kanalımıza Destek Olmak İçin Patreon Hesabımız https://www.patreon.com/ilavetv Sosyal Medya Hesaplarımız Facebook — ilave tv İnstagram — ilave tv