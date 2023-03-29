Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti’den neden istifa etti? Canlı yayında açıkladı

TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, şunları söyledi:

– Geçen haftaki basın toplantısındaki itirazlarım, benim siyasi olarak millete verdiğim sözlerdi. Ben milletimin beni bildiği, sevdiği yerde beni bulsunlar diye kalbimi bu hatta hizaladım.

– Bugün benim için siyasi mücadelem içinde, partim ve partimin aidiyet duyduğu bu pakt içerisindeki pozisyonum partime yük olmaya başladı. İstifa arkasında böyle bir duyguyu barındırıyor. Partimin grup kararı ile ortak adaylık iradesine imza atmadım.

“BENİM İÇİN ERDEMLİ OLAN BUYDU”

– İtirazlarıma, partimin rencide edilmesine, emeklerinin 3-5 günlük süreçte heba edilmesine itiraz ettim. Dayatmayı kabul edilemez bulduğumu ifade ettim. Milletvekilliği adaylığına da başvurmadım. Benim için erdemli olan buydu.

– Açıklamalarımla partimin siyasal zeminini gölgeler hale geldim. Yük haline geldim. Ben kendimi siyasi iradelerine yük olma alanından çekiyorum.