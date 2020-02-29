Yavuz Ağıralioğlu’ndan CB. Erdoğan’a Çok Sert Tepki ! | HİSSİZSİN !





İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, “devletin varlığına kastedenlerin karşısında Türk milletini bulacağını vurgulayarak, “Bölgemizde Türk milleti ve devletinin başına örülmek istenen ne kadar çorap varsa bunların karşısına dikilecek dirayetimiz vardır.” dedi. Ağıralioğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün İstanbul’da yaptığı konuşmayı eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefetin Suriye politikası eleştirilerine yönelik sözlerinin anımsatılması üzerine Ağıralioğlu, bugün siyaset konuşmama kararı aldıklarını belirtti.

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