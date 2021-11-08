Lütfü Türkkan Bingöl'deki yurttaşa müdahalesi ve küfrü nedeniyle tepki görmüştü. Yaşananların ardından grup başkanvekilliği görevinden istifa eden Türkkan hakkında İYİ Parti'den açıklama geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu Lütfü Türkkan ile ilgili flaş açıklamalar da bulundu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #lütfütürkkan #iyiparti #yavuzağıralioğlu #türkkan #haber #gündem #türkiyegündemi #akşener #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Yavuz Ağıralioğlu’ndan flaş Lütfü Türkkan açıklaması! Erdoğan’a olay cevap!